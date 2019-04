Lorraine Warren: los 5 casos más aterradores que investigó junto a su esposo Ed

Lorraine y Ed Warren fueron dos investigadores paranormales de Estados Unidos que convirtieron sus mejores casos en exitosas películas en la taquilla mundial. Ed era un veterano de la Segunda Guerra Mundial y Lorraine poseía el don de la clarividencia, permitiéndose entrar en trance como médium para contactar a los espíritus.

Ambos formaron una pareja imparable, pero la vida los separaría el 23 de agosto de 2006, cuando Edward Warren falleció de un problema cardiaco. Recientemente, Lorraine partió para reunirse con su esposo tranquilamente el pasado 19 de abril de 2019.

Reconocidos mundialmente por sus tenebrosos casos y su colección de objetos paranormales, en este artículo haremos un pequeño repaso de su historia en su trabajo, con las aventuras más aterradoras que encontraron los Warren como investigadores del mundo espiritual.

ANNABELLE

Annabelle con su advertencia de no abrir (Foto: Warren Files) Annabelle con su advertencia de no abrir (Foto: Warren Files)

Las muñecas malditas han sido siempre un elemento recurrente en el cine de terror. Hay algo en estos objetos inanimados que aterran a muchas personas alrededor del mundo. Así lo demostró en el 2014 Annabelle, la película spin-off de "The Conjuring" que se basó en el caso del mismo nombre de los Warren.

Según los investigadores, la Annabelle real data de 1970, cuando una Raggedy Ann Doll fue comprada de una tienda de antigüedades por una mujer para su hija. Al llegar a casa, la muñeca fue lanzada encima de la cama y no le prestaron más atención, al menos hasta que comenzó a cambiar de posición.

Alarmados, sus dueños no dejaron que esto nuble su juicio, y atribuyeron sus movimientos como resultado de que la cama sea empujada, aunque todo cambió cuando comenzó a moverse dentro de la casa dejando notas diciendo "Help Me" o "Help Lou" (Ayúdame, Ayúda a Lou)

Una noche, al regresar a la casa encontraron a la muñeca cubierta de sangre. Un experto que contrataron se contactó con el espíritu que había poseído al juguete, y se identificó como Annabelle, una niña de 7 años que había sido asesinada años antes y su cuerpo fue abandonado hasta la descomposición en un campo.

Durante la sesión de espiritismo, Anabelle comentó que se sentía cómoda con ellos, y que le gustaría quedarse en su familia para sentirse amada. La madre y la hija accedieron, pero lo que no sabían era que Annabelle no era una niña, sino un demonio con problemas de comportamiento.

Al final, los Warren llegaron a investigar este caso, y sus resultados concluyeron con que la muñeca tenía efectivamente una posesión demoníaca. Ahora, Annabelle reside en el "Museo de Ocultismo en Connecticut", donde reside para que cualquier persona pueda verla en una caja transparente.

LA FAMILIA PERRON

La familia Perron y su casa (Foto: Warren Files) La familia Perron y su casa (Foto: Warren Files)

La historia de "The Conjuring" fue basada en el verdadero caso de la Familia Perron. Este ha sido una de las investigaciones de los Warren que mejor se ha documentado, y también una de las mejores representaciones en el cine. Esta es su historia:

Roger y Carolyn Perron se mudaron a Harrisville en Rhode Island con sus hijos para el año 1970, algo que parecía una buena decisión para aquellos que no conocían la historia de la casa que compraron, una que había cambiado de propietario por generaciones por un historial de asesinatos y suicidios.

Al principio, los espíritus que habitaban en la casa eran inofensivos, hasta amigables para los niños. Sin embargo, luego de descubrió que habían otros más agresivos que golpeaban las puertas, levitando los objetos de la casa y sorprendiendo a los miembros de la familia.

Pero esto no era nada, ya que el peor de todos los espíritus era Bathsheba Sherman, una bruja y satanista que se colgó a sí misma en el árbol de su propiedad que había sido en el siglo 19. Ella quería que los Perron se fueran de esa casa, así que un día la señora Perron de levantó y vio a la bruja encima de su cama sentada, quien le advirtió "Vete. Vete. Te expulsaré con muerte y tristeza".

Desde entonces, las situaciones paranormales empeoraron y la familia fue forzada a irse. A diferencia de la película, los Warrens fueron incapaces de eliminar a los espíritus, obligando a la familia a vender su casa cuando las finanzas se lo permitieron. Su siguientes dueños también reportaron actividad espectral.

THE AMITYVILLE HORROR

La famosa foto de la casa y el niño fantasma de Amityville en 1976 (Foto: Warren Files) La famosa foto de la casa y el niño fantasma de Amityville en 1976 (Foto: Warren Files)

Posiblemente el caso más famoso de los Warren, en gran parte por la franquicia de películas de terror de "The Amityville Horror" y por el libro del mismo nombre, que se ha convertido en uno de los más vendidos del mundo. Este caso está lleno de controversias, pero aquí está el pequeño resumen:

El 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr. disparó y mató a seis miembros de su familia, incluyendo a sus padres y hermanos, en una casa situada en un tranquilo barrio de Amityville, Long Island. George y Kathy Lutz y sus tres hijos se mudaron a la casa, pero en 28 días ellos salieron aclamando que habían sido aterrorizados por los fantasmas que allí vivían.

La crítica alrededor de este caso remonta a que fue sensacionalizado, poco creíble o simplemente plano, declarado falso. De cualquier manera, George y Kathy creían que los eventos eran reales e incluso hicieron una prueba de polígrafo para justificar sus visiones, y ambos pasaron. Tal vez la faceta más molesta de este caso fue la aparición de una serie que incluía a "The Amityville Dollhouse".

EL POLTERGEIST DE ENFIELD

El poltergeist de Enfield hacía que los niños leviten sin razón aparente (Foto: Warren Files) El poltergeist de Enfield hacía que los niños leviten sin razón aparente (Foto: Warren Files)

"The Conjuring 2" se basa en este caso, el mismo que data del año 1977. Desafortunadamente, no se aleja mucho de lo que ocurrió durante otras supuestas apariciones, ya que los fantasmas aquí cambian de lado los muebles, golpean las paredes y hacen que los objetos floten.

El caso en sí toma lugar en la casa del consejo de Brimsdown, Inglaterra, cuando la madre de Peggy Hodgson afirmó que sus hijos fueron testigos de que los juguetes eran lanzados por los aires y sus muebles se movían solos.

Cuando llamaron a la policía, uno de los agentes de la policía estaba seguro de que había presenciado que una silla se movía por sí sola, aunque no sabía si esto se trataba de algo mundano o fantasmal. Con el tiempo, los niños también fueron levantados en el aire y voces demoníacas comenzaron a atormentar a la familia.

La historia del Poltergeist de Enfield atrajo una gran cobertura de prensa del Reino Unido durante 1977 y 1979. Este caso tuvo sus partidarios y retractores, pero el escritor independiente Guy Lyon Playfair lo complicó todo con su novela de 1980 "This House Is Haunted". Otras investigaciones lo calificaron como un engaño.

EL JUICIO DE ARNE CHEYENNE JOHNSON

Arne Cheyenne Johnson durante el juicio (Foto: Warren Files) Arne Cheyenne Johnson durante el juicio (Foto: Warren Files)

El juicio de Arne Cheyenne Jhonson en 1981 fue el primer caso judicial conocido en los Estados Unidos donde la defensa utilizó el "El diablo me hizo hacerlo". De hecho, fue ese el apodo que la prensa le dio en los medios de comunicación, lo cual provocó un momento de histérica colectiva en el país.

Este momento se llamó "pánico satánico", ya que a pesar de que esto no tenía nada que ver con cultos satánicos, los mismos y el Diablo estaba en todos los titulares, y las personas estaban aterradas por ello.

La historia en sí envuelve el asesinato de Alan Bono bajo la mano de Arne Cheyenne Johnson, mientras su prometida observaba horrorizada. Johnson clamó que había sido poseído al momento del asesinato, pero era la primera vez que los participantes se habían encontrado con actividad demoníaca.

Antes del incidente, el hermano de 11 años de la novia de Johnson, Deavid Glatzel, fue el anfitrión de algunos demonios. Cuando llamaron a los Warren para que quiten a los demonios del cuerpo del niño, aparentemente Johnson los invitó a que se alojen en él y ellos le hicieron caso.

La defensa no compareció ante la corte y Johnson finalmente fue condenado por el cargo de homicidio culposo, cumpliendo así una sentencia de cuatro años. La descripción del caso se puede leer en el libro de Gerald Brittle "The Devil in Connecticut".