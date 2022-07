Un curioso e insólito caso ha llamado la atención en las redes sociales. Se trata de la historia de una mujer de 28 años, originaria de Pennsylvania (Estados Unidos), quien ha revelado que desea vivir como un bebé toda su vida. Le gusta disfrazarse, usar chupón y llevar pañales mientras está en casa. ¿Gana dinero por eso? Claro que sí y aquí te contamos cómo inició todo esto.

Su nombre es Lucy Anne y su historia ha captado la atención del mundo porque a sus 28 años, le gusta disfrazarse y comportarse como un bebé. Por si fuera poco, la mujer le pide a su novio que le lea cuentos para poder dormir y también suele tomar biberón.

De acuerdo a ‘The Mirror’, Lucy aseguró que no se trata de ningún fetiche sexual, sino de una característica propia de su personalidad; sin embargo, esto le ha generado malos ratos por comentarios fuera de lugar que le hicieron llegar a sus redes sociales.

¿Cómo le nació el gusto por comportarse como un bebé?

Según el medio citado, este peculiar gusto se dio cuando nació su hermana menor, a quien le cambiaba los pañales y después de ello le llamó la atención usarlos.

“De adolescente experimenté usando pañales y empecé a explorar la comunidad de ‘amantes de los pañales para bebés adultos (ABDL)”, precisó. La mujer contó que se involucró de lleno con la comunidad ABDL a raíz de una relación de una ex pareja, quien formaba parte de ella.

Le gusta que su novio la mime y, además, suele estar en pañales mientras está en casa. | FOTO: mmkittykat / Instagram

Lucy indicó que posteriormente a ello abrió una cuenta en Instagram, donde suele compartir imágenes vestida de bebé, pero a veces suele recibir mensajes de usuarios que le pide un contenido específico. ¿Qué hace? Los bloquea.

“A través de comisiones he logrado conseguir más de 200 dólares, pero he ganado más con los regalos que me hacen llegar algunos seguidores, como peluches y pañales”, agregó. Según la mujer, su “edad” oscila entre los 3 y 5 años.

Usa pañales en el trabajo

En la última parte de la entrevista, Anne indicó que lleva pañales al trabajo, pero camuflado para que nadie se percate de ello. “A veces uso un pañal para ir al trabajo, escondido debajo de la ropa de trabajo de todos los días”, manifestó.

La mujer reafirmó que le gusta comportarse como un bebé y su deseo es hacerlo toda la vida. La peculiar historia no ha pasado desapercibido en las redes sociales.

