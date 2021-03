Una modelo estadounidense, que trabajó como enfermera durante la peor etapa de la pandemia, ha sido elegida para aparecer en la portada de la revista deportiva Sports Illustrated.

Maggie Rawlins tiene 28 años y es oriunda de Carolina del Sur. Cuenta con un título enfermería y, aunque no trabaja a tiempo completo en el sector salud, no dudó en interrumpir un viaje cuando se enteró que la ciudad de Nueva York estaba buscando personal debido a que no podían contener los contagios de coronavirus.

“Estaba trabajando en Los Ángeles y reservé un vuelo de regreso [a Carolina del Sur] pensando que sería un mes más o menos”, dijo Rawling en conversación con New York Post. Luego, se dirigió a Nueva York a fines de marzo de 2020 para luchar contra el covid-19. “Tengo las habilidades como enfermera y, más que nada, era una responsabilidad”.

Ahora, será una de las protagonistas del especial de trajes de baño de Sports Illustrated, que será lanzado en julio.

Rawling contó que la oportunidad de ser modelo le llegó poco después de salir de la universidad. Fue así como decidió arriesgarse, a pesar de que siempre quiso ser enfermera al igual que su abuela. Ella se encontraba trabajando como enfermera de oncología en un centro médico de Carolina del Sur cuando una agencia de Miami la contactó.

“Al principio pensé que era un poco una estafa, pero mi gerente de enfermería me dijo que lo hiciera. Dijo que mantuviera activa mi licencia y que si no me gustaba siempre podía regresar”, contó.

Es así que empezó a desfilar en las pasarelas, al mismo tiempo que trabajaba esporádicamente como enfermera, lo que la ha llevado a viajar a países como Nicaragua y Uganda como voluntaria con la ONG de salud OneWorld Health.

En diciembre, recibió una llamada que cambió su vida: había sido elegida para posar en la prestigiosa revista deportiva. “No tenía ni idea de que estaba en el radar de SI. Recibí una llamada de mi agente diciendo que estaba dispuesta a hacerlo. Luego, dos horas más tarde, dijo: ‘estás confirmada para Sports Illustrated, y estás rodando en tres semanas’”, dijo Rawling.

Ella espera que su aparición en la revista atraiga más atención para los profesionales de la salud. “Quiero enfatizar que solo estuve allí tres semanas, que no es nada comparado con lo que ellos han hecho”, expresó. “El covid no se ha detenido por ellos”.