Mallory Bowling, la estadounidense que tiene como pasatiempo imitar los mejores atuendos de Kate Middleton

De pequeñas, muchas sueñan con ser princesas. Hay quienes lo logran y otras que hacen hasta lo imposible por parecer una, así sea imitando atuendos. Esta es la historia de Mallory Bowling, una joven estadounidense que se ha vuelto famosa en redes sociales por siempre encontrar una prenda idéntica a las que usa Kate Middleton, pero a un bajo costo o en una tienda vintage. Y es que todo vale a la hora de adoptar el estilo de la duquesa.

Es así como nació la tendencia #Replikates donde mujeres de todo el mundo buscan en tiendas por internet los vestidos, faldas o blusas que ella luce en eventos oficiales. Esto motivó a la abogada de 31 años a crear una cuenta en Instagram y documentar cómo logra un aspecto como el de la esposa del príncipe William.

Es así que Mallory Bowling comparte el tiempo entre su trabajo para el gobierno federal en Washington, DC con imitar el look de la esposa del duque de Cambridge.

"Había estado siguiendo casualmente el estilo de Kate desde que se comprometió con el Príncipe William (…) Al ver algo que estaba usando pensaba que sería lindo integrarlo en mi guardarropa y trataba de encontrarlo. Se convirtió en este pasatiempo realmente interesante y en una comunidad de otras personas en todo el mundo que también siguen su estilo", contó en entrevista con ABC News.

Mallory Bowling creó la cuenta en Instagram en 2017 y con cada una de sus publicaciones comenzaron a aumentar los seguidores. Ahora son más de 13,000 y también forma parte de una comunidad de #Replikates conformada por 25 mujeres de distintos países como Alemania, Australia, Países Bajos, entre otros, que hasta han llevado un curso en línea en una universidad del Reino Unido sobre historia real británica.

Trabajo en equipo y más personajes



Muchas veces conseguir el atuendo idéntico al de Kate Middleton no resulta una tarea sencilla y es ahí donde todas se unen para comenzar la búsqueda. "La mayoría de las mujeres tienen trabajos de tiempo completo o múltiples hijos y otras responsabilidades. Es algo que es simplemente divertido (…) Cuando alguien encuentra algo que es bastante raro, es una sensación de felicidad por la otra persona", agregó.



El pasatiempo de copiar looks no ha quedado solo en este personaje, pues Mallory Bowling también ha incluido en su lista a la duquesa Meghan Markle y la hermana de Kate, Pippa Middleton. Incluso, buscan también ropa usada por los hijos de Kate, los pequeños George, Charlotte y Louis.



"Creo que Kate es un modelo a imitar increíble (…) Cuando usa algo accesible al público", contó.



Funcionalidad de las prendas



Si bien muchas veces resulta una tarea maratónica el conseguir las prendas iguales a las que usan en la familia real británica, la abogada tiene en claro que lo que encuentre no debe costar más de 200 dólares y debe encajar bien en su guardarropa para así poder usarlas durante muchos años.



"Muchas de las elecciones de moda que Kate hace no son muy modernas y mi estilo es muy clásico, por lo que es una forma de superar las tendencias y tener piezas en mi armario que tengan longevidad", comentó.



Mallory Bowling también se ha topado con prendas únicas y que ama a más no poder, como una “chaqueta azul de Philosophy Di Lorenzo que es un blazer azul con botones dorados. Es lo que llamo un unicornio, una pieza muy rara y difícil de encontrar, y lo ubiqué en un sitio web de consignación y me quedé completamente en shock".

Si bien esta se ha convertido en la mejor manera de despejar su mente del trabajo diario como abogada en el gobierno federal en Washington y expresar toda su creatividad, ella tiene en claro en qué momento le pondrá fin: “Cuando no se convierta en un pasatiempo y no sea divertido, creo que ese es el momento en el que me detendré".