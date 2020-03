La expansión del coronavirus COVID-19 por todo el mundo está dejando testimonios terribles. Desgarradoras experiencias que son contadas por ciudadanos de todo el planeta: desde el padre italiano que se negó a usar un respirador mecánico para que alguien más joven lo utilizara, pasando por la mujer española fallecida, junto a su bebé, durante una cesárea, hasta llegar al caso que nos compete hoy: una mujer del Reino Unido que cuenta por Facebook cómo la pasa su hijo de cinco años diagnosticado con el letal virus.

La historia que ha conmocionado a todo el Reino Unido se viralizó por la cuenta de Facebook de Lauren Fulbrook y fue recogida por los periodistas Tiffany Wallis, Jamie Hawkins y Carol Driver del medio británico The Mirror. La mujer de 30 años cuenta la desgarradora experiencia que vivió, y aún vive, cuando su hijo de cinco años fue diagnosticado por coronavirus COVID-19.

Lauren Fulbrook, madre también de una hija de 18 meses, publicó el mensaje en Facebook el sábado 21 de marzo. En el extenso texto que escribió detalla, paso a paso, cómo es vivir con un infectado de coronavirus, las necesidades que esto supone y los terribles síntomas que presenta. Lamentablemente para la mujer, el diagnosticado con el letal virus es su hijo Alfie Fulbrook de cinco años.

La mujer detalla que su hijo Alfie, antes de ser diagnosticado con el coronavirus COVID-19, era un niño completamente sano, sin enfermedades preexistentes y que practicaba muchos deportes. Lauren brinda estos detalles pues le parece increíble que aún presentando esos altos niveles de salud, su hijo pasara duros momentos por el agente infeccioso.

“Por favor, deja de minimizar las cosas y no pongas en riesgo tu vida y la de los demás solo porque quieres ir al pub, a un restaurante o piensas que necesitas siete paquetes de veinticuatro rollos de papel higiénico. Con un positivo de coronavirus COVID-19, he visto los efectos que tiene”, escribe Lauren Fulbrook, vecina de la ciudad de Worcestershire, uno de los 47 estados del Reino Unido.

Cuenta la madre que Alfie empezó a sentir los síntomas del coronavirus COVID-19 el lunes 16 de marzo. El pequeño empezó registrando una fiebre de 42°C, teniendo alucinaciones y vomitando constantemente. La mujer cuenta que uno de los momentos más desgarradores fue cuando su hijo le preguntó sobre la cama de un hospital si no iba seguir viviendo: “Mami, ¿voy a morir?”

“Tuve que ver a mi hijo de 5 años, pasar de tener toda la energía del mundo a no moverse, no comer y apenas beber. Su temperatura no bajaba de los 40°C y alcanzaba los 42.3, lo que le causó constante vómitos", explica la madre de Alfie, Lauren Fulbrook en la publicación de Facebook que ha sido compartida más de 50 mil veces. “Lo vi alucinando y llorando por su dolor de cabeza, mientras lo llevaban al hospital en ambulancia para ponerlo en una cápsula de aislamiento y tomar una muestra de sangre que confirmó que padecía el coronavirus”, detalla.

En este punto todo lo que vivió la madre fue tormentoso; pero, nada la preparaba para lo que ella misma ha calificado como “la peor experiencia de su vida”. Cuando Alfie empezó a tener síntomas más agresivos el lunes 16 de marzo, la mujer llegó al borde de la desesperación.

“Sus niveles de azúcar en la sangre eran solo de 3.7, su frecuencia respiratoria era de 18-20 y su frecuencia cardíaca era de 180. El sudor le caía a chorros y estaba temblando, jadeando y tenía fotofobia (intolerancia anormal a la luz)”, cuenta la madre de Alfie. “Por favor, quédese en su casa. Cuanto antes todos hagan distanciamiento social, más pronto terminará", comenta.

“No estoy publicando esto por atención o simpatía, ya que podría haberlo hecho el día que se enfermó, solo quiero que la gente se mantenga segura. Por favor, piensen en su salud y en la de los demás”, cierra el mensaje Lauren Fulbrook.

LOS PRIMEROS SÍNTOMAS QUE EXPERIMENTÓ ALFIE

La madre se ha preocupado en poner la mayor cantidad de detalles para que otras personas sepan reconocer a tiempo los síntomas que padece una persona que es contagiada por coronavirus COVID-19. Cuenta que todo inició luego de la clase de natación a la que asistió Alfie el lunes pasado 9 de marzo.

“Comenzó a sonar ronco el lunes pasado y lo atribuí a que había tragado demasiado cloro durante su clase de natación. Luego tuvo una tos y empeoró durante todo el martes, su temperatura repentinamente se disparó por la noche y llegó a picos de 38.4. Ahí fue que decidí no mandarlo a la escuela”, cuenta.

“Alfie seguía diciendo que estaba bien y se sentía bien, lo que normalmente hace. Pero el jueves su temperatura había alcanzado los 42.3 y no pude bajarla. No estaba comiendo, apenas bebía y dijo que no podía moverse”, comenta Lauren. “Así que llamé al 111 y enviaron una ambulancia por la mañana, pero dijeron que el hospital estaba tan ocupado que no podían llevarlo. Bajaron la temperatura y dijeron que si volvía a subir o si empeoraba la llamada al 999″, termina la publicación.

Para evitar el coronavirus, aprende a desinfectar alimentos adquiridos fuera de casa [30/03/2020]

¿Cuánto dura el período de incubación de la COVID-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la COVID-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días.

Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del COVID-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el COVID-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es la COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

