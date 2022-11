Cada 3 de noviembre es un día especial para la familia de María Cardoso, pues la abuela celebra su cumpleaños. Esto no tendría nada de particular si no fuera porque es una conocida ‘influencer’ en Brasil y hasta catadora de vinos para una marca local, ¿cómo así? Su historia se remonta al 2021 cuando tenía 101 años y decidió preparar su CV para conseguir un empleo y ayudar a la economía familiar. Hoy celebra 103 años con buena salud y una legión de seguidores en redes sociales que no están solo en Sao Paulo, sino en diversas ciudades y países.

Su nombre se volvió viral en Facebook cuando solicitó trabajo para “no pedirle dinero a su familia”. Entonces su bisnieta, quien trabajaba en un frigorífico de San Pablo, llevó el curriculum vitae de su familiar y este llegó hasta la jefa de recursos humanos, Juliana Araujo.

“Doña María, de 101 años, es una mujer empoderada, que le pidió a su bisnieta que me entregara su currículum porque quiere trabajar para no depender de nadie y comprar vinos”, señaló Araujo en febrero de 2021 en su cuenta de Facebook poniendo también las imágenes del CV de la carismática señora que nació en 1919.

El salto al mundo del vino

María Cardoso es “amante de los buenos vinos” y una oportunidad de oro llegó tras la viralización de su hoja de vida. Una vitivinicultora le realizó una oferta tentadora para ser catadora. “Nos contactaron, les contamos toda la historia y el dueño de la marca de vinos nos hizo una videollamada. Habló mucho con mi abuela y se enamoró de ella. Dijo que quería darle un trabajo y le preguntó si le gustaría ser una chica catadora de vinos”, contó la nieta según resalta Excelsior.

Cuando fue entrevistada por Globo mientras buscaba empleo, ella aseguró que quería “trabajar para comprar mi vino, mi carne, para no depender solo de mi hija”.

María Cardoso se despidió de los 102 años deseando "vida y abundancia" para "todos mis amados seguidores". (Foto: @mariacardoso1919oficial / Instagram)

La abuela influencer del vino

Han pasado casi dos años desde aquella oportunidad y hoy posee una cuenta propia en Instagram @mariacardoso1919oficial donde comparte diversos consejos para disfrutar del vino, tips de maridaje y hasta recomienda sus favoritos de la marca Somm, de la que es imagen a sus 103 años, demostrando que no hay edad límite para cumplir los sueños y vivir de lo que más te apasiona.

