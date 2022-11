Hinchas de la selección de México continúan llegando al Mundial de Qatar 2022 para alentar a la ‘Tri’ durante la máxima fiesta del fútbol. Si bien el conjunto del ‘Tata’ Martino tiene un grupo complicado (Argentina, Polonia y Arabia Saudita), los fanáticos no pierden las esperanzas y arman la fiesta en la nación árabe, incluso algunos de ellos ya conquistaron las redes sociales hasta el punto de convertirse virales. Ese es el caso de ‘Yahir, el Travieso’, más conocido como el hincha ‘chatarrero’.

Todo comenzó cuando Yahir arribó a tierras qataríes y, en poco tiempo, protagonizó una épica escena. ¿Qué hizo? A través de Twitter, circuló un video donde aparece él cargando un parlante a sus espaldas, en la cual reproduce el característico sonido del ropavejero: “Compro estufas, lavadoras, secadoras, láminas, radiadores, transmisiones y todo tipo de chatarra que ya no le sirva”.

Para quien no conoce, es una de las frases más icónicas de América Latina y lo utilizan aquellas personas que compran cosas usadas. Como se puede apreciar en las imágenes, el ‘falso chatarrero’ es seguido por varios compatriotas que portan la camiseta del equipo ‘azteca’. Además, los ciudadanos locales sacaron sus aparatos móviles y grabaron la divertida ocurrencia.

Mira aquí el video viral

Lo mejor que veras hoy… esto pasó esta mañana en #Doha #Qatar la creatividad de los mexicanos con todo. Estufas, lavadoras… jajaja pic.twitter.com/imQfEGGtGs — Webcams de México (@webcamsdemexico) November 19, 2022

La historia detrás de la momento viral

Ante el revuelo que provocó el clip dentro del mundo cibernético, ESPN charló con Yahir, quien se hace llamar un “embajador de la música mexicana por el mundo”.

Según explicó, la ingeniosa idea empezó en el Mundial de Rusia 2018. “Llevaba bocinas chiquitas y me fue pidiendo más volumen la gente, esto fue lo más grande que encontré en los últimos años”, recordó el originario de la Ciudad de México.

Sin embargo, Yahir reveló que ahora solo tiene una batería para su inmensa ‘bocina’, pues en el recorrido hacia Qatar 2022 “me decomisaron una batería, no sé por qué si era legal, pero me la quitaron y sólo tengo una. Normalmente cargo con dos”.

