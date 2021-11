En los últimos años, se han registrado varios casos de discriminación laboral en el mundo. En México, un joven denunció a sus jefes porque no lo dejaron usar delineador, algo que no está prohibido en su contrato, según aseguró. Su caso fue expuesto en Twitter y se volvió viral en cuestión de horas.

Iván Cortés, un joven que labora en una empresa de helados de yogur, fue el protagonista de esta historia. Según narró, el pasado 6 de octubre sus jefes le comunicaron que debía hacer doble turno y, al enterarse que se encontraría solo, optó por maquillarse y ponerse unos aretes.

“Ese día dije bueno, me voy con este delineado, al fin no está el gerente ni mi compañero y no me hacen sentir incómodo. Pues la distrital dijo que iba a pasar alguien de Recursos Humanos”, publicó en su cuenta de Twitter.

Uno de sus jefes, sin embargo, se hizo presente en la tienda para presentarle a la nueva empleada y al verlo le pidió que no volviera a usar delineador ni colocarse aretes.

“Si yo he visto con mis propios ojos cómo en otras sucursales como Madero, Seminario o 16 de Septiembre, si son cuatro chavas, mínimo dos van pintadas. ¿Por qué a mí por ese delineado tan X me quieren mandar a decapitar? Agarré el pedo y pues es por ser hombre y usar maquillaje”, reclamó el joven.

Lo que empezó a ponerse raro fue cuando se me quedó viendo y me dijo de forma muy fría y cortante: "no puedes venir así, y te encargo que no vuelvas a venir así". Después me preguntó por el gerente y le dije que no iba a ir ese día.

Después de unos días, Iván Cortés volvió a presentarse a su centro de labores con un delineado, aunque esta vez “más discreto”, según contó.

“El gerente me habla para que me acerqué a la barra. Y me dice tal cual: “ese maquillaje, ya se te había dicho que no puedes venir así. Hazme el favor de despintarte”, escribió en su cuenta.

Denuncia a empresa por discriminación

Tras un intercambio de palabras, Cortés denunció a la empresa ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), pues aseguró que en el contrato no existe código de vestimenta alguno.

A raíz de lo sucedido, el joven mexicano afirmó que ha tenido que “abrir y cerrar solo” la sucursal de la empresa y esta, a su vez, ha amenazado a sus trabajadores con mensajes enviados al grupo de WhatsApp.

Tampoco hay un código de vestimenta por la reciente actualización de los uniformes. Ni en el contrato. Y pues nomás les dejo esta captura de esta amenaza de la distrital, claramente ilegal (Art. 42, 43 y 107 de la LFT). También me enteré de casos de acoso sexual e incriminacion😶

Algunos usuarios apoyaron la denuncia de Cortés, sin embargo, otros lo recriminaron por querer llamar la atención.