Los fanáticos del rapero argentino Duki se extienden no solo en Sudamérica, sino también en Europa. Hace unos días, un joven español contó cómo se escapó de un hospital para estar presente en un concierto de su ídolo y la historia se hizo viral en Twitter.

El pasado viernes 17 de junio se realizó en Santiago de Compostela, España, una de las jornadas del festival O Son do Camiño 2022, en la que se presentaron artistas como Anuel AA, Duki, entre otros.

Uno de los jóvenes que esperó con ansias el concierto fue Adrián Mesejo (@adrianmesejo en Twitter), natural de Galicia, quien terminó en un hospital debido a su excesiva celebración. Eso, sin embargo, no impidió que conozca al trapero argentino.

A través de un hilo viral, el joven contó que estuvo desde las 4:00 p.m. en el concierto, pero a las pocas horas cometió el error de sobrepasarse con el alcohol.

HILO DE COMO ME FUGUÉ DEL HOSPITAL Y ACABÉ CONOCIENDO A @DukiSSJ 😈 — Adrián Mesejo (@adrianmesejo) June 21, 2022

“18:00. Empieza Justin Quiles y todo va bien, pero ya se observan los primeros resbalones. 19:00. El alcohol me tiró, pero Andrés (una amigo) me levantó. El bordillo (cordón de la vereda) acechaba y me deparaba un futuro borroso. Se masca la tragedia”, se lee en una parte de su relato.

Para las 20:00 p.m., “vio todo negro” y terminó por perder la consciencia, así que continuó con su relación por intermedio de lo que le contaron sus amigos.

“Me hallaba moribundo en el suelo lleno de tierra por fuera y alcohol por dentro. De repente un río de sangre corría por mi frente, estaba más cerca de XXXTentación (un rapero estadounidense que murió en 2018) que de Duki en ese momento.... Mis amigos se quedaron paralizados...”, explicó.

El temor se apoderó de sus amigos, quienes pensaron incluso que el muchacho estaba muerto. El twittero fue trasladado en una ambulancia, y de acuerdo con el relato, despertó a las 20:15 p.m.

20:15. Me despierto en una ambulancia camino al hospital, mi sueño de ver a Duki se desvanecía. Lloro desconsolado y me intento escapar. Me atan y me sedan cual animal salvaje. Me duermo al grito de "soltadme, quiero ver al Duko" pic.twitter.com/CfQAZaELpa — Adrián Mesejo (@adrianmesejo) June 21, 2022

“Me despierto en una ambulancia camino al hospital, mi sueño de ver a Duki se desvanecía. Lloro desconsolado y me intento escapar. Me atan y me sedan cual animal salvaje. Me duermo al grito de ‘soltadme, quiero ver al Duko’, explicó.

Alrededor de las 21:30, Mesejo decide fugarse del hospital donde estaba siendo atendido y, aprovechó un descuido de la enfermera, para salir corriendo de su habitación con un camisón del hospital todavía puesto y la sábana de bufanda.

“Mi salud es importante, pero Duki más”, escribió el fanático.

“Estaba feliz por fuera, pero roto por dentro”

Después de todo tipo de peripecias, según contó en su cuenta de Twitter, pudo llegar a Monte do Gozo, donde se realizaba el festival. Lamentablemente para él, Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, ‘Duki’, ya había cantado hace unos minutos, de acuerdo con la programación.

El joven tuvo que conformarse con escuchar a Anuel junto a dos jóvenes que había conocido en el camino. Según cita Clarín al usuario de Twitter, “estaba feliz por fuera, pero roto por dentro”.

“Había vuelto pero me había perdido al Duko. La gente me miraba extraño, pero más raro me miraron mis amigos cuando me vieron aparecer con la sábana en una mano y la bata en la otra. No estaba muerto, estaba de parranda”, refirió el joven.

Se cumplió su sueño

Luego de recapacitar sobre lo sucedido, Adrián decidió regresar al hospital y pedir disculpas por haberse escapado. Sin embargo, el destino le tuvo preparada una sorpresa, según aseguró el joven en su extenso relato.

“Camino al hospital mi amigo Mario se para, tira las bolsas al suelo y grita ‘¡Y UNA POLLA!’. Giro la cabeza y los dos nos quedamos bloqueados. Ahí estaba. Duki se apareció delante de nosotros como si de un milagro se tratase”, describió.

Solo Diego se atrevió a moverse y se acercó tan campechano a pedirle una foto y el se levantó tan amable de la terraza en la que estaba tomando algo. Estaba más nervioso que una vaca en un matadero pic.twitter.com/H9arM4IY4v — Adrián Mesejo (@adrianmesejo) June 21, 2022

Los amigos le pidieron una foto al trapero argentino y él accedió sin problemas. “Estaba más nervioso que una vaca en un matadero. No lo había visto cantar, pero Duki me había bendecido”, indicó el joven.

Pero esto no quedó ahí. Tras salir del nosocomio, Adrián y sus amigos retornaron al Son (el festival duró tres días) y estaba cantando la argentina Nicki Nicole. Sin embargo, al terminar de cantar “Ya me fui”, se escuchó la voz de su compatriota Duki.

“De repente una voz conocida empezó a cantar. Y no, no era Nicki. Era DUKI. Mi sueño de verle cantando en directo se había cumplido. Ni abrirme la cara podía romper mi sueño”, finalizó el joven.

Tras la visita al hospital fuimos a disfrutar del Son, ya en una nube tras haber visto a Duki. Cantaba Nicki Nicole y empezaba a sonar YaMeFui. De repente una voz conocida empezó a cantar. Y no, no era Nicki. Era DUKI. pic.twitter.com/0sHngn15cC — Adrián Mesejo (@adrianmesejo) June 21, 2022

¿Quién es Duki?

Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, Duki, es un rapero, cantante y compositor argentino, considerado la voz líder de la música trap en Argentina, gracias a sus múltiples éxitos con sus sencillos, según explica Wikipedia. El artista se inició como freestyler en el “Quinto Escalón”.

