Después de 30 años, ‘Misterios sin resolver’ (“Unsolved Mysteries” en su idioma original) llegó a Netflix con una versión renovada a la original. En este formato, la serie opta por incluir solo una historia por capítulo que serán emitidos en formato documental, manteniendo su esencia impregnada de misterio y suspenso.

En el episodio titulado “Testigo desaparecida”, la docuserie analiza el caso de la desaparición de Lena Chapin, una mujer que afirmó que su madre había matado a su propio esposo, y luego terminó desaparecida varios años después cuando se le emitió una citación para testificar en el tribunal.

Lena a la derecha (Foto: Netflix)

Entonces, ¿qué le pasó exactamente a Lena? ¿Alguna vez la han encontrado? ¿Y dónde está su madre Sandy Klemp ahora? Aquí está todo lo que necesita saber sobre el caso, incluidos los dos supuestos “motivos” detrás de la desaparición de Lena.

¿QUIÉN ES LENA CHAPIN?

Lena Chapin, también conocida como Liehnia May Chapin, desapareció en 2006 en el condado de Dent, Missouri, tres años después de hacer la sorprendente afirmación de que ayudó a su madre, Sandy Klemp, a matar a su padrastro y al tercer esposo de su madre, Gary McCullough, en 1999.

Como se describe en el programa, Lena alegó en una cinta que su madre mató a su esposo y la obligó a deshacerse del cuerpo. Luego, en 2003, el sitio web de noticias de entretenimiento Meaww informó que Chapin le confesó al hermano de Gary, Albert, tres años después de su desaparición.

Según un relato que le dio a Albert: “Estaba sentado en el sofá, comiendo huevos revueltos. Ella salió y le disparó tres veces en la cabeza. Dos, tal vez tres veces ... y no podía hackearlo hasta que llegamos a casa. Y ella lo envolvió con cosas plásticas y cuerdas de heno ... lo arrastró a la habitación. Ella cerró la puerta y llegamos a casa. Mamá me hizo quedarme en la habitación. Ella no quería que lo viera. Pero ya lo había visto. Porque miré por la puerta. No lo creía y quería ver “.

Lena luego describió cómo levantaron las alfombras y blanquearon los pisos en un esfuerzo por deshacerse de cualquier evidencia.

Albert registró la acusación de Lena en el momento en que ella tenía 17 años, y Salem News lo reimprimió en un artículo, aunque más tarde volvió sobre esto.

Sin embargo, en 2013, cuando el juez Carr Woods escuchó la demanda por homicidio culposo presentada contra Sandy y su cuarto esposo, Kris Klemp, la cinta de Lena no podía usarse como evidencia.

Si bien ninguna de las hijas de Sandy, excepto Lena, afirmó que su madre mató a Gary, la hermana de Lena, Robin Shoemake, dijo que recuerda a su madre y a Kris Klemp (el cuarto esposo de Sandy) llevando el cuerpo de Gary fuera de la casa la noche del 11 de mayo de 1999. día que desapareció.

Lena y su hijo Colter (Foto: Netflix)

¿QUÉ LE PASÓ A LENA CHAPIN?

En 2006, Lena desapareció poco después de que se le emitiera una citación para testificar en la corte luego de las acusaciones que había hecho contra su madre.

Su hermana Robin fue a buscarla a su departamento en Missouri y fue recibida por su entonces novio Jason, quien dijo que su madre Sandy le había dicho que Lena se había mudado a Florida con otro hombre.

Su hermana no estaba convencida y dice que cuando supo que su madre estaba con el hijo de Lena, Colter, supo que su madre había hecho algo.

Sandy nunca ha sido acusada formalmente en relación con el caso de Chapin. Ella y Kris Klemp, con quien se casó poco después de la desaparición de Gary, fueron declarados responsables de su muerte en una demanda presentada por sus hijos.

Se les ordenó pagar $ 7 millones, pero la familia afirma en “Misterios sin resolver” que no han recibido nada del dinero. El caso de Lena ha quedado sin resolver, y sus cuerpos y los de Gary nunca han sido encontrados.

Sandy Klemp (Foto: Netflix)

¿CUÁLES SON LAS TEORÍAS SOBRE LA DESAPARICIÓN DE LENA CHAPIN?

El detective Rick Letchworth, que investigó la desaparición de Lena, dijo en el documental que creía que había dos razones principales detrás de la supuesta participación de Sandy en el mismo.

“Basado en mis entrevistas con Brandi y Robin, creo que Sandy tenía dos motivos para hacer que Lena desapareciera”, dijo. “Lena ayudó a que Gary desapareciera. Ella tenía conocimiento de primera mano de lo que sucedió. Y si Lena hablaba, qué podría hacer eso potencialmente. Además, Lena tenía un hijo, Colter, que Sandy quería desesperadamente. Tanto que Sandy, por cuentas, lo haría llamarla ‘mamá’”, relató.

