El mítico gol de Claudio Pizarro que ningún hincha del Werder Bremen olvidará jamás

Claudio Pizarro se retira. Uno de los peruanos más exitosos en el extranjero de los últimos años, dio a conocer que este será su último año como futbolista. En conferencia de prensa, el jugador del Werder Bremen confesó que “ya es suficiente”.



"Este es mi último año, estoy seguro. Ya lo he hablado con todos. Me siento bastante bien, pero ya es suficiente. Quiero llegar a competencia europea con Werder en mi último año. Eso me haría muy feliz", dijo el ‘Bombardero de los Andes’.

Luego de 21 temporadas ininterrumpidas en Europa y un total de 24 en el fútbol profesional, las tres primeras en Perú, el delantero que pronto llegará a los 41 años colgará los chimpunes y le pondrá fin a su carrera en el deporte rey.

Pizarro marcó historia en la Bundesliga. Es el segundo máximo goleador extranjero en la historia de la liga alemana con 195 goles en 466 partidos. También lleva 21 años seguidos marcando goles en la Bundesliga de manera ininterrumpida (1999-2019). Sus goles, precisamente, son los más recordados por sus seguidores peruanos, alemanes y de otras nacionales que siguen su carrera.

Claudio Pizarro en 1999 y 2019, años en que llegó a Alemania y anunció su retiro, respectivamente. (Foto: Agencias) Claudio Pizarro en 1999 y 2019, años en que llegó a Alemania y anunció su retiro, respectivamente. (Foto: Agencias)

Pero, sin duda, uno de los tantos más recordados de Claudio Pizarro es el que hizo apenas dos años de haber llegado a la Copa Alemania y con solo 22 años.

Era un 17 de febrero de 2001, los ‘Lagartos’ enfrentaban al Schalke 04. En aquel partido, Claudio Pizarro abrió el marcador a los 17 minutos con una gran definición ingresando al área y un lujoso 'sombrerito' ante el arquero Oliver Reck.

El encuentro terminó 2-1 a favor del Bremen y el delantero peruano dejó este tanto para la historia de la Bundesliga. Incluso, Claudio ha declarado en más de una ocasión que es “el gol más bonito” que anotó en su carrera.