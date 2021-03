El 27 de marzo, una mujer salvadoreña murió durante una intervención policial. Debido a la forma cómo los efectivos ejercieron la fuerza sobre ella, quien no opuso resistencia, las autoridades mexicanas y del país de origen de la víctima levantaron su voz de protesta y pidieron la máxima sanción contra los responsables.

A continuación, te damos a conocer todo sobre el deceso de Victoria Esperanza Salazar Arriaza, quien tenía residencia permanente en México como refugiada y que ahora ha dejado dos hijos en la orfandad. Su fallecimiento ha generado una ola de indignación en la población y diversas organizaciones.

Rosibel Emerita Arriaza, madre de la salvadoreña Victoria Esperanza Salazar Arriaza, quien murió el 27 de marzo de 2021 luego de ser sometida por la policía en el balneario mexicano de Tulum, en el Caribe mexicano, sale de la Cancillería de Salvador en Antiguo Cuscatlán, El Salvador. (Foto: Marvin Recinos / AFP)

EL DÍA DE LA INTERVENCIÓN

Todo ocurrió el sábado 27 de marzo en Tulum, en Quintana Roo, cuando cuatro policías municipales la intervinieron por presuntamente alterar el orden público al estar en estado de ebriedad.

Un video que circuló por redes sociales muestra boca abajo a Victoria Esperanza, quien pese a estar esposada, tenía dos policías sobre ella, uno de ellos con la rodilla en su espalda, aunque ya no se estaba resistiendo. Los agentes al ver que ya no se movía, la subieron a una patrulla que llegó al lugar.

SE CONFIRMA SU MUERTE

Al confirmarse la muerte de la salvadoreña, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo investiga el homicidio. “Al momento, fiscales del Ministerio Público han recabado entrevistas a cuatro servidores públicos, tres masculinos y una femenina, de la corporación policial del municipio de Tulum”, explicaron en un comunicado.

Asimismo, señalaron que una vez que se obtengan los resultados se incorporará a la carpeta de investigación para las acciones contra los responsables.

#Comunicado912021Z1 | FGE Quintana Roo será contundente en la carpeta de investigación para esclarecer el homicidio en agravio de una víctima de identidad reservada en el municipio de Tulum acontecido en la tarde de este sábado



Leer nota completa:https://t.co/GQpR6YGhpz pic.twitter.com/v7oHyavFqy — Fiscalía General QR (@FGEQuintanaRoo) March 28, 2021

¿DE QUÉ MURIÓ VICTORIA ESPERANZA?

Tras practicarle la necropsia, peritos del servicio médico forense concluyeron que “se identificó una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por ruptura de la primera y segunda vértebra, lo que provocó la pérdida de la vida de la víctima”, publicó Milenio.

Óscar Montes de Oca, titular de la Fiscalía de Quintana Roo, precisó que las lesiones, de acuerdo con los dictámenes en materia de criminalística, medicina forense y material videográfico, “son compatibles y coinciden con las maniobras de sometimiento que se aplicaron a la víctima durante el proceso de su detención y antes de fallecer”.

Además, indicó que el nivel de fuerza utilizado para la intervención fue desproporcionado y “con un alto riesgo para la vida, ya que no fue acorde con la resistencia de la víctima, lo que ocasionó una desaceleración con la rotación del cuello, violándose con ello lo establecido en la ley nacional sobre el uso de la fuerza”.

PROCESAN A POLICÍAS INVOLUCRADOS

Los cuatro policías involucrados, tres hombres y una mujer, fueron separados y se les inició un proceso por el delito de feminicidio. Ellos fueron puestos a disposición de un juez de control, quien definirá su situación jurídica.

En tanto, el director de la Policía en Tulum, Quintana Roo, Nesguer Vicencio Méndez, fue separado del cargo por el caso de asesinato.

La @FGEQuintanaRoo informa ya son trasladados a los Centros de Retención correspondientes los 4 policías municipales -una mujer y tres hombres- relacionados con el feminicidio de una víctima en #Tulum. pic.twitter.com/n5pj2SOciE — Fiscalía General QR (@FGEQuintanaRoo) March 29, 2021

AYUDA A FAMILIA

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informó que brindará todo el apoyo necesario a la familia de Victoria Esperanza para salvaguardar su seguridad, integridad y acceso a la justicia.

“He esperado un tiempo prudente para hacer este comentario, para facilitar la investigación y tener mayor información del caso. Reitero mi repudio e indignación ante cualquier forma de violencia o intimidación hacia las personas, particularmente contra las mujeres”, manifestó.

Mensaje sobre el lamentable hecho ocurrido en #Tulum que involucra a elementos de seguridad pública. https://t.co/vu8WWFuFU2 — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) March 29, 2021

PROTESTAS EXIGIENDO JUSTICIA

El mismo día del crimen, más de cien personas protestaron en el Ayuntamiento de Tulum exigiendo justicia para la mujer de 36 años.

Asimismo, se viralizó el hashtag #JusticiaParaVictoria. “Victoria no murió, la mataron los policías”, “La policía no nos cuida, nos mata” y “La detuvieron en la calle y la asfixiaron. No hay perdón ni olvido para esta barbarie” fueron algunos de los comentarios que publicaron en las redes sociales.

AUTORIDADES DE MÉXICO Y EL SALVADOR SE PRONUNCIAN

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no habrá impunidad por estos hechos que calificó de asesinato. “Es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza (…). Se va a castigar a los responsables, ya están en proceso de ser enjuiciados, no habrá impunidad”.

Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que confía en que el gobierno mexicano aplicará todo el peso de la ley a los responsables. “Somos pueblos hermanos, personas malas hay en todos lados, no olvidemos eso”, escribió en Twitter.