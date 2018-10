Freddie Mercury pasó a la historia como el líder y vocalista de la banda de rock Queen, y como uno de los mejores cantantes de todos los tiempos. Su vida fue tan agitada y controvertida que existen diferentes versiones de varios aspectos de su vida y su muerte. Pero antes de hablar de los últimos días del músico y compositor de fama mundial es importante saber ¿quién fue Freddie Mercury?

Farrokh Bulsara nació en Stone Town, Zanzíbar (actual Tanzania) el 5 de septiembre de 1946. Cuando tenía 18 años, tuvo que mudarse con su familia a Inglaterra a causa de la revolución de Zanzíbar, que estaba socavando la estabilidad política del país. En la primavera de 1966 obtuvo las calificaciones más altas en el examen de arte del Politécnico Isleworth, lo cual le permitió su admisión a la Escuela de Arte Ealing de Londres.

En 1969 Mercury se une a 'Smile', grupo de rock psicodélico formada un año antes por el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el cantante Tim Staffell. Poco tiempo después de su llegada la banda decidió cambiarse el nombre por el de Queen. El grupo gozó de un gran éxito en el Reino Unido con álbumes como Sheer Heart Attack (1974) y A Night at the Opera (1975). Este último llamó la atención internacionalmente, principalmente por el sencillo "Bohemian Rhapsody", y colocó a Queen en un primer plano de la escena musical.

Queen tiene en total quince álbumes de estudio, siete álbumes en vivo y numerosas recopilaciones. Después de la muerte de Freddie Mercury y el retiro de Deacon, May y Taylor se han presentado en algunos eventos especiales.

¿DE QUÉ MURIÓ FREDDIE MERCURY?



La estrella del rock británico Freddie Mercury falleció el 24 de noviembre de 1991 a los 45 años debido a bronconeumonía complicada por el sida. Un día antes, impulsado por los rumores sobre su deteriorado aspecto llevaron al interprete a hacer pública enfermedad y a buscar el apoyo “para luchar”.



“He procurado mantener oculta esta situación para proteger mi vida privada y la de quienes me rodean, pero ha llegado el momento de que mis amigos y fans de todo el mundo conozcan la verdad, y espero que todos se unan a mí, a mis médicos y a todos cuantos luchan por combatir esta terrible enfermedad, para luchar contra ella”, explicó. Además, dejó claro que, como había hecho casi siempre durante su carrera, continuaría con su política de "no dar entrevistas”.

Sobre cuándo descubrió que era VIH positivo hay dos versiones, la de Barbara Valentin, quien había sido pareja de Mercury entre 1983 y 1985, y la de Jim Hutton, quien fue la última pareja Freddie Mercury. Mientras, Valentin aseguró, en una entrevista con un medio alemán a una semana del fallecimiento del músico, que él había recibido el diagnóstico seis años antes de su muerte, Hutton en su libro ‘Mercury & Me’ afirma que después de la Pascua de 1987.

De acuerdo con ese libro, el líder de Queen habia quedado impactado por la muerte de dos de sus antiguos amantes a causa del sida y por ello decidió hacerse los primeros análisis. Cuando su mayor miedo se hizo realidad su estilo de vida cambio por completo, se encerró en su casa de Londres y la convirtió en una clínica, pero no dejó de componer, de hecho, las letras de sus últimas canciones reflejan su estado de ánimo.

Aunque el sida ya hacia estragos en el cuerpo de Freddie Mercury, este no dejaba que se notará, apareciera cada vez menos en los videoclips, y cuidaba que la iluminación y el maquillaje no dejará notar los efectos de la enfermedad.

El guitarrista de la banda británica Queen, Brian May, reveló en prólogo de un libro que durante su lucha contra el sida el cantante perdió la mayor parte de un pie. "El problema era su pie. Trágicamente, quedaba muy poco de él. Una vez nos lo enseñó durante la cena y dijo: 'vaya, Brian, perdona si te he molestado enseñándote eso'", contó el músico.

"Yo le contesté: 'No estoy molesto, Freddie, excepto por haberme dado cuenta de que tienes que aguantar todo este terrible sufrimiento'", agregó. Para él de recibir el "cóctel mágico" de pastillas para combatir el sida unos meses antes, "todavía estaría con nosotros". ¿Cuántos años tendría Freddie Mercury? Si siguiera con vida el cantante tendría 72 años.

EL ÚLTIMO CONCIERTO



El último concierto de Freddie Mercury con Queen fue en Knebworth en 1986, después de eso solo se volverían a reunir en un escenario para el homenaje póstumo. Un año después, se presentó solo en Ibiza para cantar el himno de las olimpiadas, en abril de 1988 apareció en el teatro Dominion de Londres, donde cantó cuatro canciones junto a Cliff Richard, y finalmente en octubre se presentó junto a Montserrat Caballé, cantante española que falleció el pasado 6 de octubre de 2018, en la plaza Buigas de Barcelona, frente al imponente Museo Nacional de Arte de Cataluña.



En ese show Freddie Mercury no pudo cantar en vivo debido a la avanzado de su enfermedad, salió de la mano de la soprano con un 'smoking' y varias capaz de maquillaje que ocultaban los estragos del sida en su piel. Sus movimientos eran inseguros probablemente porque, como contó Brian May años después, quedaba muy poco de su pie debido a la infección.

A pesar de sus pocas fuerzas y contra el peso que el sida representa, el líder de Queen subió al escenario junto a la soprano española para “cantar” ‘Barcelona’. Aunque fue playback esta sería la última interpretación del “mejor cantante de todos los tiempos”.