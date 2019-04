Mujer con cáncer terminal le escribe cartas de cumpleaños a su hijo para que no la olvide

► Mahe, el perro que no abandonó a su dueño autista ni cuando estuvo en el hospital

Una joven madre diagnosticada con cáncer terminal está escribiendo tarjetas de cumpleaños a su hijo de dos años para que el menor siempre la tenga presente. Su historia fue compartida en redes sociales y viene conmoviendo a miles de usuarios en distintas plataformas de Internet.

Se trata de Tyla Livingstone, una mujer que reside en Fife, Escocia, y que fue diagnosticada en febrero del 2018 con glioblastoma, una extraña y mortal forma de cáncer cerebral.

Aunque se descubrió en un inicio que el tumor era benigno, se concluyó que era mortal cuando Livingstone despertó una mañana con parálisis en el lado derecho de su rostro.

Las constantes cirugías, así como las quimioterapias y radioterapias desaparecieron parte del cáncer. Lamentablemente, este continuó creciendo.

"Es desgarrador. Me siento tan culpable por algo que no puedo controlar, pero lucharé tanto como pueda", dijo la mujer al medio The Sun.

"Mi meta es ver a mi hijo ir a la escuela y que él recuerda mi voz y quién soy", añadió tras asegurar que los médicos le dijeran que le quedan entre 2 y 5 años de vida.

Para lograr su objetivo, Tyla está guardando algunos recuerdos para cuando Preston crezca, tales como mechones de cabello y la máscara que utilizó en su radioterapia.

"Necesito que sepa que su mamá luchó desesperadamente por estar con él, que lo amaba tanto y que no eligió dejarlo", mencionó.

Tyla comparte regularmente fotos junto a su hijo, citas motivacionales y actualizaciones en su página de Instagram, en donde recibe el apoyo de los usuarios que conocen su historia.

Se sabe que el glioblastoma (también conocido como glioblastoma multiforme o con las siglas GBM) es el tumor más común y más maligno entre las neoplasias de la glía.

Si bien el tratamiento puede ayudar a tratarlo, es una enfermedad que actualmente no tiene cura.

Los síntomas incluyen dolor de cabeza, náuseas, somnolencia, visión borrosa, cambios de personalidad y convulsiones.