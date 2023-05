Mientras que Chloe Coehlo se acurrucaba con su novia para ver juntas el thriller tóxico de Netflix, “You”, no tenía idea de los oscuros y retorcidos pensamientos que pasaban por la mente de su pareja, hasta que fue víctima de un ataque con martillo de la persona que le juraba amor eterno. Esta es su historia.

En el terrorífico programa de televisión de Netflix, “You”, el personaje principal es Joe Goldberg, un joven tímido que se obsesiona con sus víctimas y las vigila de cerca. Cuando algún plan no le sale a la perfección, las mata.

Por lo general, suele utilizar un martillo u objeto contundente, para posteriormente enterrarla y así no haya huellas de crimen. Chloe Coehlo nunca imaginó que su novia, identificada como Chloe James, usaría esa herramienta para atacarla.

“Si alguna vez terminas conmigo, me convertiré en él”, recuerda Coehlo, de 21 años, quien al principio no le tomó mucha importancia al comentario de su pareja.

Ella pensó que lo decía de broma o para ‘intimidarla’ luego de ver una escena de “You”, pero dos años después, cuando trató de terminar con James, ella buscó la manera de ‘salvar la relación’ de cuatro años.

Todo estaba planeado

De acuerdo al portal The Mirror, Chloe fue engañada por su pareja al ser llevada a un lugar aislado con el pretexto de recibir una sorpresa amorosa, pero lo único que se llevó fue un golpe con un martillo.

“Salimos a caminar y volvimos a nuestros autos. Me rogó que fuera a dar un paseo e intentó besarme y me dijo que me amaba. Pero la empujé y le dije que había terminado entre nosotros para bien”, dijo.

La joven recuerda que su pareja le dijo que tenía algo en su auto y le daba vergüenza dárselo, luego le pidió que cerrara los ojos y segundos después sintió un dolor punzante en la cabeza.

“Me caí al suelo y pude ver que tenía un martillo en la mano. Estaba cubierto de mi propia sangre. Pensé que iba a morir”, continuó. Producto del fuerte golpe, la joven reveló que se ha quedado sorda y ahora tiene que usar un audífono.

Sentencia

Chloe James, de Heol Amman, Ammanford, Carmarthenshire, se declaró culpable de agresión que ocasionó daños corporales a su pareja, justo el día de la sentencia.

En octubre pasado, en el Tribunal de la Corona de Swansea, se le impuso una sentencia de prisión de 22 meses suspendida por 18 meses.

Asimismo, se le ordenó un curso de rehabilitación y deberá pagar una indemnización de 938 dólares a su víctima. Esta historia de amor ‘tóxico’ ha causado gran revuelo en las redes.