Hace 3 años, un pequeño cerdito que pesaba aproximadamente 250 kilogramos se robó el corazón de Rosangela dos Santos Lara. La mujer que reside en la ciudad de Peruibe, en el estado de Sao Paulo (Brasil), adquirió al animalito pues le aseguraron que se trataba de un mini pig: una raza de cerdo pequeña modificada genéticamente que mantiene un tamaño pequeño. El tiempo pasó y Lilica -como fue nombrada la mascota- está a punto de dejar en la bancarrota a su dueña.

“La compré pensando que sería una cerdita, pero se convirtió en un animal gigante”, manifestó Rosangela a Reuters. Y es que la mascota no paró de crecer y ahora, luego de tres años, pesa cerca de 250 kilos. Su hambre es insaciable y está provocando que la familia vea afectada su economía por tratar de alimentarla.

Lilica devora cerca de cinco kilos de frutas y verduras al día, más el alimento común que consume un animal de granja. Esto significa que está acabando con el presupuesto familia, sin embargo la dueña de la cerdita, a pesar de los problemas económicos que atraviesa, se niega a vender a su mascota.

Rosangela dos Santos Lara, dueña del enorme cerdo, asegura que su mascota no está a la venta a pesar de estar a punto de quedarse sin dinero solo por alimentarla.| Foto: Reuters

Vender al enorme cerdo beneficiaría financieramente al hogar, pues el esposo de Rosangela dos Santos Lara, Nelson, se encuentra desempleado. A pesar de ello, la mujer de 50 años se niega a venderlo y asegura no escuchará ninguna oferta ecomónica por Lilica.

“Esta semana me ofrecieron 20 mil reales (cerca de 3 mil 600 dólares) por el para el matadero, pero no está a la venta. Ella vino a traerme alegría. La gente me llama loca, pero yo amo a los animales”, finalizó Rosangela.

¿Qué es un mini pig?

El minicerdo, mini pig o micro pig, es una variedad de cerdo doméstico modificado por el humano para lograr tamaños pequeños. En un principio fueron utilizados para la experimentación y la investigación y posteriormente se popularizaron como animales de compañía o mascotas.

La Asociación Norteamericana de Minicerdos establece que la talla adulta de los minicerdos (de cinco años o más) debe rondar por abajo de los 50,8 centímetros de altura (20 pulgadas) o los 68 kilogramos de peso (150 libras) para ser clasificado como tal. Esta misma asociación también establece una clasificación basada en razas,4 con estándares de formas, medidas y tamaños para cada una de ellas. Como mínimo existen alrededor de unas catorce razas empleadas como minicerdo de las cuales, entre las más populares, podemos encontrar variedades como la Juliana, Göttingen, Yucatán, vietnamitas o potbelly, entre otros.

Así lucen los mini pig. Pueden llegar a mediar hasta 50,8 centímetros. (Foto: Pixabay)

Asociaciones de rescate de estos animales han reportado diferentes problemas derivados de las malas prácticas de los criadores, enfermedades por altos niveles de endogamia, trastornos del desarrollo y desnutrición para alcanzar bajas tallas, estafas comerciales y el abandono por parte de propietarios.

Según dueños de Mini cerdos, estos se llevan bien con otras mascotas, en especial con perros. Al ser animales que no son agresivos, ninguno de los animales se atacan ni intentan atacarse.