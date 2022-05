Imagínate llegar a casa y encontrar destruida la entrada de tu vivienda con una nota de una vecina quien le aseguró que el culpable de todos los destrozos era un caimán. Esto le ocurrió a una mujer de Florida, quien no pudo creer lo que estaba presenciando y más aún quién causó los daños. Su peculiar historia se volvió viral en las distintas redes sociales.

Un invitado sorpresa, pero lo único malo es que la anfitriona no se encontraba en casa. De acuerdo al portal FOX35 Orlando, Jepha Mooi, una mujer de Florida, llegó a su casa y pensó que alguien estaba ahí porque se movían las plantas, pero en realidad eran unos maceteros rotos.

Pero no solo los maceteros estaban rotos, sino también la alfombra de “bienvenida” estaba alterada. La mujer se preguntó quién pudo haber atacado su vivienda en su ausencia y fue ahí cuando encontró una nota de una vecina con el siguiente mensaje: “Fue un caimán. Tengo pruebas”.

Mooi, quien lleva cuatro años viviendo en Riverview, nunca había pasado por algo así; sin embargo, se lo tomó con calma y hasta ironizó que el caimán “eligió” su casa para hacer sus ‘travesuras’.

“¡Sí! Finalmente me pasó a mí. Finalmente me pasó a mí. He estado esperando que un caimán venga a visitarme durante tanto tiempo”, fueron sus palabras, así lo recogió el portal FOX35 Orlando.

Lo más curioso de ello es que aparecieron unos hombres quienes pelearon con el caimán y lograron controlar la situación, llevándolo así a su hábitat. Mooi indicó que no conocía a estos sujetos, pero le agradeció de corazón por acudir a su auxilio. La historia es viral en redes sociales.

¿Dónde vive el caimán en peligro de extinción?

En Venezuela el caimán del Orinoco se encuentra en los departamentos de Bolívar, Apure, Barinas, Guárico, Portuguesa, Cojedes, Amazonas y Anzoátegui. Desde 1996, dicha especie pertenece a la Lista Oficial de Especies en Peligro de Extinción, según Es.Mongabay.com.

¿Cuál es el enemigo natural del cocodrilo?

Los cocodrilos son depredadores apex hipercarnívoros, esta imponente clasificación significa que no tienen depredadores y que lo único que comen es carne. Búfalos, hipopótamos, osos, leones, humanos y hasta elefantes están en su menú, ganarle la batalla a un cocodrilo significa salir con vida, ni por cerca vencerle, de acuerdo a Es.quora.com.