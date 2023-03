Muchas personas utilizan gotas oftálmicas como parte de sus tratamientos para la vista. Sin embargo, en Estados Unidos parte de estos productos han causado infecciones y otros daños en decenas de personas. Una mujer de 68 años perdió uno de sus hojas, luego de someterse a una cirugía.

El año pasado, Clara Oliva, una mujer de 68 años, acudió a un centro médico por un problema en la vista atribuida al uso constante de lentes de contacto. Un médico le dijo que tenía ojo seco o sequedad ocultar y le recetó lágrimas artificiales EzriCare.

La sexagenaria se aplicó el producto con regularidad, pero meses después, el 1 de agosto del año pasado, sintió una hinchazón en su ojo derecho, según USA Today. Luego de dirigirse a Leon Medical Centers en West Hialeah, Florida, los médicos le diagnosticaron una lesión en la córnea.

Después de una serie de pruebas, le comunicaron a la mujer que tenía una úlcera en el ojo y que debían operarle para extirparle la córnea. Sin embargo, la mujer continuó echándose las gotitas al no prohibírsele su uso.

Demandó a los fabricantes

Lamentablemente, cuando llegó el día de la operación, los médicos no pudieron hacer nada y la mujer perdió la visión del ojo derecho.

Días después, Clara Oliva demandó a Global Pharma Healthcare, fabricante de las lágrimas artificiales EzriCare con sede en la India, que le habían recetado el año pasado para la sequedad ocular. Las gotas estaban contaminadas con una cepa poco común de Pseudomonas aeruginosa, según medios internacionales.

“Ya no soy la misma de antes, ya no puedo trabajar, ya no puedo conducir, solo a la esquina al supermercado. Ya no puedo jugar con mis nietos como antes”, dijo la anciana en entrevista con Telemundo.

A raíz de lo sucedido, Global Pharma Healthcare retiró del mercado las gotas. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU, tres personas fallecieron con esta infección bacteriana y al menos 68 personas resultaron afectadas.