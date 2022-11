El Mundial Qatar 2022 continúa siendo el centro de varias polémicas debido a las restricciones y leyes del país anfitrión. En las últimas horas se viralizó en las redes sociales el increíble caso del camarógrafo Alejandro Ramírez, quien terminó detenido por llevar una camiseta de Pink Floyd. Sí, tal como lees.

Ramírez, quien pertenece a la empresa TV Azteca Guatemala, llegó a tierras qataríes para cubrir la máxima fiesta del fútbol. Por eso mismo, él quiso ingresar al estadio mundialista Lusail con su equipo periodístico para presenciar en vivo el partido entre Brasil y Serbia.

“Representaba a un movimiento gay”

Sin embargo, Alejandro llevaba una playera de Pink Floyd, la cual tenía el logotipo del popular disco The Dark Side of the Moon representado por el arcoíris que atraviesa un prisma. Según informó Milenio, la policía local confundió esta icónica imagen con el símbolo del movimiento LGTBI+ e interrogó al periodista.

“Todos sabemos lo que significa el arcoíris, el espíritu del sueño y las ideologías que tenía Roger Waters y me dijeron que representaba a un movimiento gay (...) Soy melómano, me gusta la música y traigo muchas camisetas de música”, señaló el protagonista.

Detienen a camarógrafo de TV Azteca Guatemala en el Mundial por usar una camisa de Pink Floyd



📽 @JennSeefoohttps://t.co/o3WWLgA0FY pic.twitter.com/8jD12QtshG — La Afición (@laaficion) November 25, 2022

Ante las consultas de las autoridades del recinto, Ramírez decidió explicarles el significado de los colores: “Le dije mira, te enseño el disco. Le enseñé en una fotografía y bueno, me llevaron a un cuarto me dijeron, tienes que seguir las reglas”.

A pesar de esto, la seguridad le preguntó “si representaba a un movimiento LGTBI+ y que cual era mi de llegar así. Que por qué traía estas camisas si ya sabía el reglamento de FIFA que no deberíamos de traer los colores del arcoíris”.

“Te checan 50 mil veces”

Después de unas horas, la situación se solucionó, ya que “llegó alguien que hablaba español y sabía quién era Pink Floyd”. En diálogo con el medio Afición, Alejandro Ramírez también mencionó que los controles de seguridad son muy estrictos.

“Te checan 50 mil veces al entrar, al salir, al ir por un refresco, al baño. Es increíble la inseguridad que muestran y hoy me reclamaron por esta camisa”, sostuvo.



