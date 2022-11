La pasión que tiene la hinchada argentina por su selección supera cualquier límite y no tiene comparación. Así lo demostró Fernando Romero, quien es el autor de una de las canciones más sonadas en el Mundial Qatar 2022. Luego de la muerte de Diego Armando Maradona (2020), el fanático de Racing agarró su celular y comenzó a escribir las primeras líneas: “En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel...”. Aquí desde MAG te contamos la historia detrás del reciente hit de la celeste y blanca que arrasa en las redes sociales.

Fernando estaba convencido de que la Scaloneta debía tener un nueva canción en honor a Diego Maradona. Si bien pretendía desahogarse ante la inesperada partida de la leyenda del fútbol, el tema rápidamente comenzó a tomar forma.

El inicio de todo

Al recibir la propuesta del periodista Matías Pelliccioni, Romero y sus amigos estrenaron la pegajosa letra durante la previa del partido contra Bolivia (3-0) por las Eliminatorias Sudamericanas tras conquistar la última Copa América. “Ya el día que salió al aire nos dijimos con los chicos que ya no nos pertenecía el tema, era de todos”, revela le hincha.

En diálogo con Infobae, Fernando cuenta que “ese mismo día a los 10 minutos del aire ya el celular me estaba explotando. Fue una locura”. Por si fuera poco, “algunos famosos como Peque Schwartzman o Duki” compartieron el video y las redes hicieron lo suyo.

Triunfa en Qatar 2022

En poco tiempo, la canción invadió la concentración del plantel argentino e incluso Lionel Messi confesó en las últimas semanas que es su hit preferido de la ‘albiceleste’.

“Yo sabía que les había llegado, pero no sabía que la cantaban ellos. El día de la Finalísima también, estaba a las corridas porque me iba a trabajar ni bien terminaba el partido. Un amigo me dice ‘che Fer, la están cantando’. Yo pensé que decía de la gente. Cuando me acerco y veo a Messi cantándola, no podía creerlo. No lo entendí”, recuerda el nacido en Hurlingham.

Ahí no acaba la cosa, pues La Mosca se sumó a la ‘fiebre’ por la participación de la selección argentina en la Copa del Mundo 2022 y lanzó un videoclip con la letra montada sobre la música original de “Muchachos, esta noche me emborracho”. La adaptación resultó un éxito.

Letra completa

En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel

de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré

No te lo puedo explicar

porque no vas a entender

las finales que perdimos, cuantos años las lloré

Pero eso se terminó, porqué en el Maracaná

la final con los brazucas la volvió a ganar Papá

Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar

Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial

Y al Diego, desde el cielo lo podemos ver

con Don Diego y con La Tota, alentándolo a Lionel

