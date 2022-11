Las Copas del Mundo generan pasión por muchos motivos y no siempre los protagonistas están en la cancha, sino aquellos que transmiten alegrías, tristezas, emociones y sus historias se hacen virales. Ese es el caso de Enrique Macaya Márquez, el periodista de 88 años que logró un Récord Guinness al cubrir 17 mundiales de forma consecutiva.

En Qatar hay más de 12 mil periodistas, pero ninguno como Enrique Macaya Márquez, quien el último domingo se convirtió en el único periodista del mundo al cubrir 17 mundiales de forma consecutiva.

Por cosas de la vida, el Mundial Qatar 2022 comenzó el 20 de noviembre, misma fecha en que Macaya Márquez cumplió 88 años y fue la primera vez que celebró su onomástico cubriendo un Mundial.

Suecia, su primer mundial

El comentarista argentino inició su camino en la Copa del Mundo que se disputó en Suecia 1958 y, desde entonces, no se perdió ninguna Copa del Mundo.

En diálogo con La Nación, antes de enrumbar a Qatar, el periodista recordó cuántos años tenía cuando cubrió su primera Copa del Mundo y si habían más argentinos.

“Tenía 23 años y no, no viajaba nadie. Seríamos seis los periodistas argentinos. La TV todavía no transmitía. Yo comentaba con Eugenio Ortega Moreno para Radio Belgrano. En ese Mundial aparece Pelé, pero lo más importante fue que los brasileños introdujeron una variante táctica, que fue meter un cuarto zaguero en la defensa”, indicó.

Macaya Márquez recibiendo un reconocimiento por parte de la CONMEBOL. | FOTO: Conmebol / Twitter

Pelé, Cruyff y Maradona

El histórico periodista deportivo fue testigo de las glorias de Pelé, Johan Cruyff y Diego Armando Maradona. Sufrió el desastre de Suecia, pero también le tocó festejar el título conseguido en el Mundial de Inglaterra 1986 de la mano de Maradona.

Asimismo, lamentó la final perdida contra Alemania en Italia 1990 y padeció con el gol de Mario Götze en Brasil 2014. Vio los primeros pasos de Lionel Messi con la “albiceleste” y actualmente se encuentra en Doha para verlo tocando la gloria con la selección, de acuerdo al portal EldiarioCBA.

Reconocimiento al más grande

A través de las redes sociales, la FIFA lo saludó por su cumpleaños y enumeró todos los mundiales a los cuales ha asistido de manera consecutiva. La Conmebol, por su parte, le rindió un homenaje por su destacada trayectoria y su invaluable labor como periodista.

Si bien es cierto, todavía no ha recibido el reconocimiento respectivo Récord Guinness, todo apunta que será en los próximos días o al final del torneo. Lo que sí es cierto es que es un ejemplo en el periodismo deportivo y comentará los partidos en un medio conocido junto a Sebastián Vignolo y Marcelo Benedetto.

🇸🇪 1958

🇨🇱 1962

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1966

🇲🇽 1970

🇩🇪 1974

🇦🇷 1978

🇪🇦 1982

🇲🇽 1986

🇮🇹 1990

🇺🇲 1994

🇲🇫 1998

🇰🇷🇯🇵 2002

🇩🇪 2006

🇿🇦 2010

🇧🇷 2014

🇷🇺 2018

🇶🇦 2022



¡Feliz cumpleaños, Enrique Macaya Márquez! 🎂 pic.twitter.com/0BBHFCluIo — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 20, 2022

