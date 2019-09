"My Hero Academia": la muerte de All Might se acerca, según teoría

Uno de los últimos volúmenes del manga de "My Hero Academia" ha puesto a todos en alerta. Si bien es cierto que All Might dejaría eventualmente a Midoriya por su cuenta, algunas pistas apuntan a que lo haría abruptamente con su muerte, según una popular teoría.

El manga y anime de "My Hero Academia", serie creada por Kōhei Horikoshi, se ha convertido en uno de los productos japoneses más importantes en los últimos tiempos. La franquicia puede ser calificada como un típico 'shonen', pero su temática y humor ha hecho que resalte frente a otros lanzamientos de ficción de los últimos años.

Como se sabe, el manga está mucho más adelantado que el anime, por lo que la historia ha ido evolucionando con cada capítulo. Luego de un arco narrativo explicando los poderes de Shigaraki y la 'Liga de los Villanos', "My Hero Academia" por fin está listo de volver a un arco concentrado en Midoriya y la Clase 1-A.

Actualmente los fans no están muy seguros de a donde se está dirigiendo la historia, ya que Deku está tomando un camino muy extraño, algo que ha puesto en alerta a los fans de la franquicia, especialmente por All Might, quien se aleja más y más de su papel como mentor.

En el último capítulo del manga de "My Hero Academia", Toshinori parece estar dejando algunos signos de una inminente muerte, ya sea por algunas notes que le deja a su alumno o incluso viéndose más huraño que nunca.

El capítulo 241 del manga muestra como Izuku Midoriya y otros jóvenes héroes se ven envueltos nuevamente en el ojo público con sus nuevas tareas como héroes. Él empieza a prepararse para encontrar la manera de utilizar los otros quirks dentro del One for All, pero a la vez con esto se va alejando más y más de la sombra de All Might.

Si bien es cierto que en el pasado la muerte de All Might ha sido mencionada como una posibilidad, su muerte concreta como el 'Símbolo de la Paz' tendría ahora más significado que nunca. All Might ya no tiene un papel fundamental en el desarrollo de Deku con el 'One For All', ya que este está experimentando cosas que su maestro nunca tuvo cuando heredó el poder.

Además, esto también sería una manera para que los villanos suban más en el rango de importancia para las series. De hecho, desde la muerte simbólica de All Might, el mal se ha hecho más fuerte con el paso del tiempo. Su muerte real sería consolidar este poder como una amenaza real que debe ser detenida inmediatamente.

Cualquier cosa puede pasar en los siguientes capítulos de "My Hero Academia", pero es claro de que su creador deberá hacer algo con Toshinori para que siga siendo relevante en la serie, ya sea con un retiro para que su alumno siga creciendo solo, el regreso de sus poderes como 'Símbolo de la Paz' o un sacrificio final para morir como un héroe.