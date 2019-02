Nastasia Urbano, la ex modelo que ganaba millones y que ahora duerme en la calle

Fue una supermodelo en la década de 1980 y se convirtió en la cara de reconocidas marcas como Revlon e Yves Saint Laurent. Encabezó campañas junto a cotizadas modelos como Linda Evangelista y se codeaba a diario con prominentes personalidades de la época; sin embargo, hoy duerme en las calles de Barcelona, añorando el codiciado estilo de vida que, en ese entonces, le permitió ganar millones de dólares por unos cuantos días de trabajo.

Se trata de Nastasia Urbano, una ex top model española que conquistó los lentes de más de un fotógrafo y que se convirtió en un referente de la moda en la década de los años 80 en España, parte de Europa y América gracias a su imponente mirada y sus delineados labios. Su historia se volvió viral en redes sociales.

"Viajaba por toda Europa por trabajo, me llamaban de Londres para hacer fotos de catálogo, luego iba a París, me iba muy bien. Era muy apreciada. Entonces, me fui a Nueva York, porque en el mundo del modelaje, una vez hecho Europa, vas a Nueva York a probar", recuerda Urbano durante una entrevista para el portal El Periódico.

"Creo que fui la primera chica que firmó un contrato multimillonario por anunciar ropa. Me daban un millón de dólares al año por 20 días de trabajo, eso durante tres o cuatro años. Esas cantidades de dinero en esa época solo las ganabas cuando hacías productos de belleza", agrega.

Tenía solamente 20 años, pero la ex modelo ya había aparecido en la portada de revistas como Vogue en Europa y se había mudado a Nueva York, en donde fue contratada por la reconocida agencia de modelos Ford.

Su fama llegó a permitirle codearse con celebridades del mismo Hollywood. "Yo cenaba un día con Jack Nicholson, otro día con Andy Warhol. O con Roman Polansky, o con Harrison Ford. Estuve en fiestas con Melanie Griffith, con Don Johnson, con Simon y Garfunkel", aseguró; no obstante, su realidad al día de hoy es muy distinta.

Urbano afirma que su vida cambió tras conocer al hombre que se convirtió en su esposo y padre de sus hijos. Y es que él la dejó "sin nada más que la ropa que llevaba puesta" pues "todo lo pagaba" con dinero de ella.

"Al segundo día de conocerlo quiso que le comprara un BMW y yo, como una tonta, le hice el cheque. Estaba enamorada", asegura, agregando que él no la quería.

Urbano, quien ahora sufre de depresión, comenzó a "trabajar de forma temporal" cuidando a personas, pero lo que ganaba "no era nunca suficiente".

El tiempo pasó y llegó a perder todo su dinero. Llegó a ser desalojadas varias veces por no pagar el alquiler de su residencia y ahora alterna entre dormir en los sofás de sus amigos o en los vestíbulos de los bancos.

Nastasia Urbano, de ‘topmodel’ a dormir en las calles de Barcelona



Sin embargo, Urbano espera que, con los años, su vida cambie. Sobre todo por "lo único bueno" de su matrimonio: sus hijos.

"Quiero que mis hijos me vean bien. Quiero recuperarme como persona para estar a su altura, que estén orgullosos de mí. Quiero que vivan su vida sin preocupaciones. Que no sufran más por mí. Pero tienen un padre que no es nada y una madre que vive en la calle", asegura.

"Quiero vivir, no sobrevivir. Estoy cansada de pedir dinero. Quiero recuperarme como persona y estar bien, para que mis hijos puedan estar orgullosos de mí", afirma.

Algunos de sus ex compañeros han expresado su asombro tras conocer su historia y manifestaron su intención de ayudarla. "Podría hacer muchas cosas, no solo de modelo, sino también dar conferencias, charlas de moda y un sinnúmero de actividades", dijo, por ejemplo, Hernando Herrera, exmodelo y actual responsable de un atelier de costura en Barcelona.