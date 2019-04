Niño vendió su Xbox y trabajó como jardinero para comprarle un auto a su mamá

La historia del insólito robo de una pistola de la gran feria internacional de defensa de Rio de Janeiro



El gesto de un menor de 13 años para con su madre ha conmovido los corazones de muchas personas. Y es que el pequeño William Presto hizo varios sacrificios con el único propósito de comprarle un auto a su madre, para ello tuvo que realizar trabajos de jardinería y mantenimiento en las casas de sus vecinos, incluso vendió su Xbox.

El niño, originario de Nevada, en Estados Unidos, notó que hace un tiempo Krystal Preston, quien es madre soltera, pasaba un complicado momento económico y al ser el hijo mayor de tres hermanos decidió apoyarla comprándole un vehículo para que pueda movilizar a su familia.

“He visto videos en YouTube de gente que sorprende a su mamá regalándole un carro y yo quise hacerlo”, dijo en una entrevista a un medio local.

La historia

El menor narró que un día estaba navegando por Facebook y encontró el anuncio de venta de un Chevrolet Metro 1999. Al considerar que estaba “barato” contactó a la dueña y le consultó si a cambio del dinero que faltaba podía darle su Xbox. La respuesta fue contundente: No, pero después lo pensó y aceptó la propuesta.

Tras concretar el trato, el pequeño le dio la noticia a su madre, quien no le creyó; sin embargo, su regalo estaba estacionado fuera de su casa. La propietaria original del coche le entregó las llaves y documentos de su nuevo vehículo.

La progenitora de William no pudo contener su alegría y compartió esta historia en su cuenta de Facebook. “No tengo palabras en este momento que puedan expresar cómo me siento, las últimas dos semanas literalmente han estado llenas de tantas lágrimas, ira, confusión y dolor de corazón. Hoy me dieron el shock de mi vida […].Estoy tan orgullosa de mi hijo. Él es un niño tan bueno […]. William, te amo hijo y gracias. Tienes un corazón tan grande y yo te amo”.