Luego de que se hiciera viral un comprometedor video de la supuesta novia de Lamine Yamal, el futbolista no ha querido pronunciarse al respecto y, por el contrario, ha seguido disfrutando de sus últimos días de vacaciones. En las últimas horas, la cantante Aitana compartió una foto en la que aparece con la joya barcelonista y sus fanáticos quedaron más que sorprendidos. Entérate de todos los detalles en esta nota.

Tras ganar la Eurocopa con la selección española, Lamine Yamal disfrutó de unas merecidas vacaciones en Grecia y España, de acuerdo con las imágenes que se viralizaron en las redes sociales. Su supuesta novia, Alex Padilla, permaneció en Barcelona y el pasado domingo fue captada sentada sobre un joven, hecho que dio origen a rumores sobre una infidelidad.

El futbolista de 17 años no se pronunció sobre los rumores y siguió enfocándose en pasar sus vacaciones de la mejor manera posible antes de reincorporarse al Barcelona.

El encuentro entre Lamine Yamal y Aitana

En esas circunstancias, la cantante española Aitana Ocaña publicó el último martes una serie de fotografías en la que aparece sonriente junto a Lamine Yamal. Aunque no hay una descripción sobre el sorprendente encuentro, la joven de 25 años colocó un emoticón de cohete.

Como no podía ser de otra manera, las imágenes se viralizaron y los usuarios se refirieron al hecho con sugerentes comentarios. “No me lo esperaba”, “Yamal ya olvidó a su ex”, “Yamal no pierde el tiempo”, fueron algunos de los comentarios.

Según medios españoles, Lamine Yamal eligió como último destino vacacional Algarve, Portugal, donde estará con su familia.