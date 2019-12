“No te metas con los gatos: Un asesino en Internet“ (“Don’t F ** k With Cats: Hunting An Internet Killer” en su idioma original) es una serie documental basada en la historia del asesino canadiense Luka Mangnotta, quien fue condenado a cadena perpetua por un escalofriante crimen.

La nueva producción de Netflix cuenta la historia de cómo un grupo de detectives aficionados en línea realizó una campaña para capturar a Magnotta quien llamó la atención en internet por publicar un video de él matando gatos hasta finalmente asesinar al estudiante chino Jun Lin.

Dirigida por Mark Lewis (“Silk Road: Drugs”, “Death And The Dark Web”) bajo la producción ejecutiva de Dimitri Doganis y Adam Hawkins, “No te metas con los gatos: Un asesino en Internet“ se estrenó en Netflix el 18 de diciembre de 2019.

“Lo que es tan alucinante para mí sobre esta serie documental es que se desarrolla como un verdadero thriller, con giros y vueltas que nadie verá venir, un elenco de héroes de Internet cuyo ingenio te hará aplaudir desde el costado, y un asesino cuya verdadera identidad te hará jadear cuando finalmente esté desenmascarado”, dijo Lewis sobre la miniserie de tres episodios.

1 CHICO 2 GATITOS

Todo empieza con Deanna Thompson, una analista de datos de casinos de Las Vegas obsesionada con Internet (se hizo llamar Baudi Moovan) que en 2010 se topó con un video titulado "1 chico 2 gatitos”. El clip mostraba a un joven con una sudadera con capucha asesinando a dos gatitos metiéndolos en una bolsa sellada al vacío.

Horrorizada por lo que acaba de ver Deanna inició una protesta en línea y creó un grupo con el objetivo de encontrar al despiadado asesino. Gracias al grupo de Facebook contactó con John Green, un hombre de Los Angeles igualmente indignado por los actos perpetrados en ese video.

Cuando ese joven no se detuvo y subió un video alimentó una pitón con un indefenso felino y un tercer registro ahogando cruelmente gato recién nacido, Deanna Thompson y John Green sabían que debían detenerlo antes de que cobrara su próxima víctima.

Con la ayuda de distintas herramientas tecnológicas, como Google Maps y datos GPS integrados en una foto, y de otros cibernautas igual de preocupados, finalmente dieron con un nombre y un lugar: Luka Magnotta de Toronto, Canadá.

Sin embargo, era una carrera contra reloj porque ese joven estaba dispuesto a todo por ser reconocido y en medio de su juego del “gato y el ratón” dejó varios indicios de que tenía la intención de asesinar a una persona.

Luka Magnotta vivía en una película dónde él era el protagonista (Foto: Netflix)

1 LUNÁTICO, 1 PICAHIELO

En 2012, Luka Magnotta, actor porno de películas gays, llevo a su departamento al estudiante de ingeniería chino Jun Lin a su apartamento en Montreal. Allí abusó sexualmente de él, lo apuñaló en repetidas ocasiones, degolló y descuartizó, incluso se comió algunas de sus partes, todo esto delante de una cámara para masa tarde subir el video a internet.

Posteriormente el cuerpo desmembrado de Jun Lin fue encontrado junto a varias pruebas incriminatorias. Además, Magnotta envió la mano y el pie del hombre muerto a la sede del partido liberal y conservador de Montreal, respectivamente.

Tras el asesinato, Magnotta huyó del país, provocando una Notificación Roja de Interpol​ y provocó una cacería internacional. Lo detuvieron el 4 de junio de 2012 en un cibercafé en Berlín y más tarde, fue extraditado Montreal.

Luka Magnotta aseguró ser solo una víctima y que detrás de todo estaba un hombre desconocido llamado Manny. Pero las investigaciones no confirmaron la existencia de ese hombre y se determinó que el único responsable de todo fue Magnotta.

En diciembre de 2014 fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua.