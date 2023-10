Una joven británica que participaba del festival SuperNova, celebrado al sur de Israel, compartió los minutos de terror que vivió cuando el grupo terrorista Hamás comenzó a disparar y secuestrar a centenares de personas presentes en el evento.

Noa Beer, agente musical de 29 años, se encontraba cerca al DJ húngaro Wegha cuando la organización militar palestina llegó de sorpresa al área y abrió fuego. Su vehículo se encontraba bastante cerca, por lo que pudo escapar rápidamente.

La chica, oriunda de Hampstead y radicada en Tel Aviv, empezó a conducir en compañía del DJ, pero se encontró con un grupo de terroristas que disparaban a la multitud que huía en diferentes direcciones.

En conversación con The Sun, la joven compartió detalles de los momentos aterradores que vivió al intentar escapar: “Dos coches que iban delante se estrellaron cuando un motociclista que iba delante recibió un disparo. Me detuve y abrí la puerta, pero las balas volaban”.

“Miré hacia arriba y había un pistolero a 20 metros de distancia. Estaba disparando como loco directamente hacia mí, mirándome a los ojos. Le grité al DJ que saliera del auto y se pusiera a cubierto. Nos escondimos detrás de las puertas de los coches mientras la gente de los coches de delante que no habían muerto se arrastraban hacia nosotros”, señaló.

“Entonces una bala pasó a mi lado desde el otro lado. Pensé que eran soldados respondiendo el disparo, pero para mi horror eran cuatro terroristas más, estaban a nuestro alrededor, no teníamos adónde ir”, recordó. “Disparaban desde todas direcciones, por lo que no tenía sentido esconderse detrás de las puertas del coche”.

En ese momento, Noa gritó: “¡todos entren al auto!”, justo cuando tres asistentes al festival, heridos de bala, lograron subirse. “Estaba tan asustada. Había un terrorista de frente, disparando como loco con el asesinato en los ojos”, explicó.

“En unos diez segundos vi más muertes que nunca en mi vida. Di marcha atrás a gran velocidad y giré el auto”, continuó. “Las balas impactaban contra nuestro jeep, pero sorprendentemente ninguna alcanzó las ventanas”.

Foto: @noabeer12 / Instagram

Se vio cara a cara con la muerte

La británica, cuya familia vive en Manchester recuerda que los autos que iban delante suyo se salían de la carretera porque los hombres armados apuntaban a los conductores y luego a los pasajeros cuando intentaban huir.

Al ver que no le quedaba de otra, decidió atravesar a los pistoleros que se encontraban en el lugar, pero se encontró cara a cara con otro terrorista que estaba listo para matarla. Sin dudarlo, pisó el acelerador y, aunque el coche recibió disparos de pocos metros de distancia, logró escapar.

“Seguí conduciendo mientras todavía estaban disparando a la parte trasera del auto y no miré hacia atrás. Conduje lo más rápido que pude y no me detuve”, dijo.

Noa se dirigió a un hospital, ubicado a 40 minutos de distancia, para que sus pasajeros pudieran ser atendidos.

Ella expresó su indignación luego de que Hamás decidiera atacar un evento en donde se hacía un llamado a la paz. “La gente en ese festival era gente pacífica y feliz que sólo quería bailar”, aseguró. “No tenían armas, no eran soldados. No pidieron nada de esto”.

En las redes sociales, se pueden ver imágenes de asistentes al festival escondidos en huertos mientras se escuchan los disparos.

Las autoridades israelíes compararon el atentado con las peores atrocidades del Estado Islámico y publicaron imágenes de cadáveres amontonados en un área cercana al evento.

“El mundo necesita saber a qué nos enfrentamos. Son terroristas de Hamás, pero no diferentes de los terroristas de ISIS. Mismas tácticas, diferentes nombres. Matar familias, secuestrar abuelas. Profanando cuerpos”, dijeron en un comunicado.

Video recomendado

SOBRE EL AUTOR Jorge Villanes Licenciado en periodismo en la Universidad de San Martín de Porres. Cuatro años de experiencia generando contenido de actualidad, cultural y tendencias para medios de comunicación de alcance masivo. Actualmente se desempeña como redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.