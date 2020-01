► Hombre que fue atacado por un cocodrilo se refugia en una refrigeradora para salvar su vida ► León finge su muerte para llamar la atención de su cuidador y ocurre lo impensado

Para muchas novias, llegar al altar no sólo las llenas de emoción e ilusión, sino que también las deja al borde de un ataque de nervios por la ansiedad de esa fecha tan especial. Este es el caso de Michelle Wilson-Stimson, quien perdió el 90% de su cabello por organizar, sin ayuda de nadie, los preparativos de su boda. Ella contó la historia en su blog The Hair Loss Diaries.

Este era el segundo matrimonio de la mujer inglesa de 42 años, quien no quería que nada fallara, y para no incomodar a ninguna persona optó por realizar todo ella sola; incluso, comunicó su decisión de volver a casarse a su círculo más cercano, pero sus familiares y amigos solamente atinaron a hacerle bromas sobre encontrar “la suerte la segunda vez”. “Sentí que no podía contar con nadie para pedir ayuda. Me quedé con miedo de ser considerada una novia loca, así que asumí toda la organización”.

Manos a la obra

Es así que se encargó de todos los detalles que debían ser planeados por ella; así pasó despierta varias madrugada rodeada de decenas de documentos. A pesar de todos los esfuerzos, Michelle no contaba con que varias situaciones no se realizarían como ella lo había proyectado, aumentando sus nervios.

La mujer decidió realizar ella sola su boda para no generar incomodidad, (Foto: Blog Hair Loss Diaries)

LOS CONTRATIEMPOS

El vestido que decidió comprar por internet llegó un día antes de la boda, tiempo insuficiente para hacerle arreglos y que le quede entallado. “Me horrorizó. Era para haber sido un día especial, pero me dejó tan ansiosa que ahora no tengo gran parte de mi cabello. La gente no percibe cómo puede ser estresante planificar la ceremonia. El sueño de la boda puede convertirse en una pesadilla", contó a The Sun.

A esto se sumó que el día del matrimonio el peluquero falló, por lo que tuvo que arreglarse en un salón de belleza cerca a su domicilio.

Michelle pensó que todo lo malo había pasado y cuando hacía su ingreso a la iglesia, la música se detuvo en medio de la caminata. “Llegué al altar en el más puro silencio. Fue horrible. La boda se había dado mal antes incluso comenzar”.

La mujer poco a poco empezó a perder cabello. (Foto: Blog Hair Loss Diaries)

Pérdida de cabello

Dos semanas después de su matrimonio, en enero de este año, su cabello empezó a caer. Al acudir al médico le preguntaron si había pasado situaciones de mucho estrés, a lo cual, en tono de risa, les contó la planificación de su boda. Tras esto le dijeron que había desarrollado alopecia. “Me quedé con el corazón partido, los profesionales no sabían si mi pelo crecería de nuevo”.

Ella ha logrado aceptar su nueva condición y está aprendiendo a ser feliz sin cabellos.

La mujer aceptó su condición y empieza a vivir con normalidad su vida, pues no sabe cuándo le volverá a crecer el cabello. (Foto: Blog Hair Loss Diaries)

La enfermedad

La alopecia es la caída o pérdida de cabello en zonas que normalmente lo poseen. Hay diferentes factores para padecerlo como: el hereditario, estrés, alimentación desequilibrada, uso de productos no adecuados, entre otros.

Si esta enfermedad se debe al estrés, se suele hablar de una alopecia nerviosa. Los especialistas señalan que una vez que la persona salga de esta situación, no hay un plazo determinado para que vuelva a crecerle cabello.