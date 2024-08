Podríamos decir que TikTok incentiva la compra impulsiva. Ya sea una máquina de ejercicios novedosa, un accesorio de vestir llamativo o un suculento plato de comida, son millones los usuarios que a diario interactúan con la gran variedad de videos disponibles en la plataforma, buscando conocer más sobre determinada empresa o servicio; sin embargo, se ha popularizado en las últimas semanas un nuevo ‘trend’ denominado “núcleo del subconsumo”, una tendencia que promueve un estilo de vida más consciente y sostenible, alentando a las personas a gastar menos y solo en lo que es necesario.

April Silva, usuaria de TikTok y fanática de las tiendas de segunda mano, es una gran defensora de esta filosofía. Ella define al “núcleo del subconsumo” como un enfoque minimalista de las compras ordinarias. Para Silva, no es necesario comprar cinco abrigos de invierno “si tienes uno en perfecto estado”. Tampoco necesitas comprar todos los colores Stanley Cup, si con uno solo basta para llevar tus bebidas a donde quieras.

“La mayoría de las prendas que ves en las tiendas de ropa de la gente son solo prendas de tendencia y no durarán mucho en tu armario, y lo digo como alguien a quien le gusta la moda”, dijo la joven en conversación con el medio HuffPost. “Lo que elijo comprar con mi dinero duramente ganado es importante y trato de ser más inteligente al respecto todos los días, y eso es lo que esta tendencia representa para mí”.

En lugar de hacer clic en el botón de “comprar” cada vez que ven un producto a precio de oferta, los partidarios del “núcleo del subconsumo” prefieren contar con un guardarropa “cápsula”, es decir, una colección de prendas que sean fáciles de combinar. Además, buscan aprovechar al máximo sus productos, como los cosméticos, utilizándolos hasta la última gota. Si hay que comprar uno nuevo, su primera opción es comprarlo de segunda mano.

Esta tendencia, informa el medio citado, guarda una estrecha relación con otra que ha ganado popularidad recientemente: la desinfluencia. Los influencers que participan en esta práctica se dedican a disuadir a sus seguidores de comprar productos que, según su experiencia, no cumplen con las expectativas creadas por la publicidad.

Tendencias que nacen como respuesta a la complicada situación económica actual

Ambas tendencias, el subconsumo y la desinfluencia, han aparecido en un contexto económico complicado, donde los costos de vida se han disparado y muchos jóvenes luchan por llegar a fin de mes. Es en este escenario que la idea de gastar menos en productos innecesarios se vuelve atractiva.

Shelby Orme, influencer de sostenibilidad, cree que el subconsumo es una respuesta a la situación económica actual y a la saturación de contenido en las redes sociales, donde somos bombardeados con imágenes de estilos de vida perfectos e inalcanzables.

Jessie Kosak, experta en moda, señala que el subconsumo no es un concepto nuevo. Hace unos años, el minimalismo ya era una tendencia popular, aunque con una estética más difícil de mantener a largo plazo.

Sin embargo, la generación Z (nacidos entre 1990 y 2005) está adoptando una versión más realista y sostenible de esta filosofía.

“Están constantemente en la mira de la publicidad y condicionados a querer más cosas, pero creo que a medida que cada generación crece, se dan cuenta de que simplemente no necesitan todo”, dijo Kosak.

Jennifer Bertling, una joven que comparte su estilo de vida en TikTok, destaca que el subconsumo no se trata solo de comprar menos, sino también de apreciar lo que ya se tiene y de buscar formas creativas de reutilizar los objetos.

Su familia, por ejemplo, vivió durante un tiempo en una granja autosuficiente, lo que le inculcó desde pequeña los valores de la sostenibilidad y la simplicidad.

Christina Mychaskiw, creadora de contenido y experta en sostenibilidad, advierte que el subconsumo no debe convertirse en una competencia para ver quién puede vivir de la manera más austera.

“He visto algunos videos de cosas en las que pienso: ‘Hm, tal vez sea un peligro de incendio no reemplazar esa cosa’”, confesó. “Hay un video de una mujer que comparte su vida sustentable y la gente dice: ‘Bueno, tu refrigerador está tan lleno que no estás en el núcleo del subconsumo’ y ‘Tienes hijos, así que no estás en el núcleo del subconsumo’”.

Para ella, lo importante es encontrar un equilibrio que permita disfrutar de la vida sin sacrificar el bienestar del planeta. “Todos tenemos nuestra propia versión de cómo ser mejores consumidores”, agregó. “No se trata de deshacerse de todo por el mero hecho de deshacerse de cosas”.

Algunos consejos para reducir gastos