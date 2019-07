‘Orejitas’, el perro chileno que solo recibe rechazo y nadie adopta a pesar de su ternura

Las campañas en redes sociales casi siempre suelen ser exitosas; pero, la que le busca un nuevo hogar a ‘Orejitas’ no tiene hasta ahora un final feliz. Han pasado varios meses desde que apareció un anuncio en Facebook que animaba a los chilenos a darle amor y una familia a un tierno perrito negro que a su corta edad había sufrido en las calles. Además, fue abandonado en dos oportunidades por personas que no quisieron seguir con él. Moviendo la cola y demostrando lo dócil que es, el cachorro no pierde las esperanzas.

Esta historia se inició en 2018, cuando el can fue recogido de las calles y regalado en una jornada de adopción cuando solo tenía pocos días de nacido. Pasó un mes y volvió a ser dejado a su suerte. Fue ahí cuando se contactaron con David Fernández, un joven de 25 años que se dedica a rehabilitar y encontrar hogar a perros en Chile. Al conocerlo se forjó la misión de cambiar su trágica vida.

Tras un riguroso proceso de adopción, diversas vacunas y desparasitación, ‘Orejitas’ de tres meses tuvo una nueva familia. “Ella pasó por una entrevista, en la que le pregunté ‘¿Usted está consciente de que cuando uno adopta es para siempre?’. Y ella me dijo: ‘Estoy totalmente consciente’. Se le explicó cómo eran los perros al principio y aseguró que tenía paciencia y amor para darle”, contó Fernández en una entrevista con ‘Bio Bio Chile’.

El joven de 25 años ha rescatado casi 600 perros en Chile en menos de una década. (Foto: Facebook Adopciones David Fernández) El joven de 25 años ha rescatado casi 600 perros en Chile en menos de una década. (Foto: Facebook Adopciones David Fernández)

Sin embargo, lo devolvió indicando que “no podía sacarlo a pasear” porque se había fracturado una extremidad y nadie de su familia la ayudaría a hacerlo. Luego de haberse acostumbrado a un hogar, el perrito volvió a quedarse solo.

“Como perro cachorro, es juguetón, desordenado y esta persona no tuvo la paciencia y lo devolvió al mes. Nosotros lo recibimos con mucha tranquilidad, pero le hicimos ver que eso estaba mal. Que devolver un perro por ese motivo en particular es totalmente incomprensible”, aseguró el joven para luego agregar que la mujer le manifestó que hace tiempo quería deshacerse de él.

Las calles de Santiago han sido invadidas por carteles buscando un hogar para el tierno 'Orejitas'. (Foto: Facebook Adopciones David Fernández) Las calles de Santiago han sido invadidas por carteles buscando un hogar para el tierno 'Orejitas'. (Foto: Facebook Adopciones David Fernández)

Una nueva campaña para recibir amor



El caso de ‘Orejitas’ no solo ha inundado las redes sociales, sino que diversos afiches se han pegado en las calles de Santiago, pero nadie se anima a darle un hogar. David Fernández, quien mandó a preparar una sesión de fotos especial para que el perrito salga en su mejor pose, señala que el caso es extraño, pues los cachorros no tardan más de tres semanas o un mes en encontrar una nueva familia. Lamentablemente, para el protagonista de esta historia no ha sido así.



“La sociedad chilena siempre busca perros de raza chicos. No busca el perro oscuro o grande para adoptar. No quieren a los quiltros. El Orejitas tiene el perfil que la sociedad no quiere (…) La semana antepasada puse en adopción a un yorkshire y en menos de un día ya tenía adoptante”, contó al medio que lo entrevistó.



El rescatista define a ‘Oreitas’ como un perro muy sociable, con mucha energía y amoroso, con muchas ganas de jugar y que también pasó por ‘daños psicológicos’ tras ser abandonado por segunda vez. “Tenía una ansiedad enorme y destrozaba todo, lo que es indicio de que a él no le daban paseos diarios. Tampoco se le castró. Siento que ha percibido el rechazo. Busca amor y cobijo en todas las personas: tiene una mirada expresiva, ‘ojitos de penita". Es un perro que jamás ha tenido estabilidad en su vida, en su familia”, dijo sobre el can.



'Orejitas' es un perrito joven que quiere jugar, salir, recibir y dar mucho amor. (Foto: Facebook Adopciones David Fernández) 'Orejitas' es un perrito joven que quiere jugar, salir, recibir y dar mucho amor. (Foto: Facebook Adopciones David Fernández)

El lograr una adopción con final feliz es todavía un proceso largo para Fernández quien ha recibido diversos mensajes en Facebook luego que la historia de ‘Orejitas’ se hiciera viral y hasta saliera en la televisión, pero hasta ahora nadie se anima a llevarlo a vivir a su lado.



“Es un perro muy cariñoso y esperamos que finalmente encuentre el hogar que tanto merece”, concluyó.