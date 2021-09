Un padre de familia se mostró sumamente molesto tras enterarse que su esposa perforó las orejas de su menor hija pese a la negativa del hombre. La historia se dio a conocer en diversas redes sociales donde, rápidamente, se volvió en viral suscitando diversas reacciones y comentarios de parte de los usuarios.

El hombre reveló que con su esposa vienen teniendo discusiones desde que nació su hija Alicia, hoy de dos meses: “Ella viene de una cultura en la que es normal, pero no me siento cómodo con un proceso doloroso como ese y preferiría esperar hasta que sea mayor para poder elegir si quiere pasar por eso por sí misma”.

Esto lo escribió en la plataforma Reddit, en el foro “¿Soy yo el imbécil” (“Am I The Asshole” en inglés). Narra que cuando su esposa regresó a casa con un familiar y con la bebé que tenía perforaciones en sus orejas, hecho que lo molestó sobremanera.

La madre hizo la perforación de oreja a la menor sin el consentimiento del padre. (Foto: Captura/iStockPhoto)

“Cuando llegué a casa, lo primero que vi fue a Alicia con un par de tachuelas de oro (…) Exigí saber qué había sucedido y ella dijo que decidieron hacerlo en un día (…) Sentí pura rabia e, inmediatamente, le quité los pendientes y los tiré”, hecho que, comenta, enfureció a su esposa, pues esto le pareció una total falta de respeto.

La esposa del sujeto no lo ha tomado nada bien: “Anoche durmió en la habitación de invitado y no me habla en lo absoluto (…) En lo que a mí respecta, hice lo correcto. Se los hizo perforar sin preguntarme o, más importante, sin preguntarle a Alicia, así que los saqué porque nuestro bebé no necesita trozos de metal que le salgan de las orejas”.

Tras narrar su historia, el padre de familia pidió la opinión de los usuarios sobre si su acciona fue el adecuado o no, el mismo que ahora lo tiene “distanciado” de su esposa y es donde los comentarios tomaron diversas posturas, algunos a favor, otros en contra.

En muchas culturas del mundo, la perforación es un ritual obligatorio para las niñas desde temprana, en muchos casos, doloroso. (Foto: Captura/PXFUEL)

“Le faltó el respeto a su hija también. Hice la mía a una edad temprana y fue una limpieza constante y mi madre, incluso, hizo una nueva perforación en la cocina a los 5 años. Son los agujeros que siempre están abiertos”, dijo uno.

Otro usuario agregó: “En mi cultura, es muy común perforarse las orejas, creo que ni siquiera preguntan en el hospital cuándo nace tu hijos”.

“Me perforaron las orejas y no tengo ningún objeción al respecto, lo hubiera querido de todos modos y se curaron bien, pero tan pronto como tuve la edad suficiente para saber sobre el consentimiento, pensé que era algo malo. Las pistolas perforadoras de orejas en un bebé es horrible. No hay necesidad de ello. Pueden elegirlo o no más adelante en la vida”.

Usuarios de Reddit, en su mayoría, creen que es mejor que las personas se hagan las perforaciones a voluntad propia y no por deseo de los padres. (Foto: Captura/Salud 180)

Otro comentó: “Su esposa sabía sobre sus sentimientos acerca de esto y lo hizo a sus espaldas como una medida ‘mejor pedir perdón que permiso’”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Viral de dardo y araña generó indignación en algunas personas. null