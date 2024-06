Kim Kardashian volvió a captar la atención de los usuarios a principios de semana, esta vez por mostrar su nuevo peinado. La socialite y empresaria estadounidense estrenó unas trenzas particulares que provocó bromas de los usuarios. Muchos compararon a la famosa con George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos.

Desde hace unos meses, Kim Kardashian volvió al rubio platino y sorprendió a sus millones de seguidores. No obstante, la empresaria no se conformó y se hizo algunos retoques, pero al parecer los resultados no fueron los esperados.

La socialite estrenó unas llamativas trenzas el pasado 23 de junio, a través de su cuenta de Instagram y, de acuerdo con Independent, el estilista Chris Appleton fue el encargado de realizar el trabajo.

Las bromas de usuarios sobre el look de Kim Kardashian

La publicación de Kim Kardashian se viralizó y superó el millón de visualizaciones. Por su parte, los usuarios no desaprovecharon la oportunidad para comparar el look con el de George Washington, primer presidente de Estados Unidos.

“Le está dando a George Washington la versión asesina”, “Es el padre fundador”, “Se está preparando para escribir la declaración de independencia”, fueron algunos de los comentarios.

Al parecer, las trenzas fueron flor de un día, pues en posteriores publicaciones Kardashian volvió a su look original.

Más historias similares:

Te recomiendo ver este video:

Kim Kardashian y Pete Davidson confirman su romance