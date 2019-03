Página web anuncia pago de mil dólares a persona que vea todas las películas de Marvel sin interrupción

¿Te consideras tan fanático de Marvel, y del cine en general, como para dedicarte a ver películas a tiempo completo y que te paguen por ello? Si es así, la "oferta de empleo" realizada por una página web te interesará y de gran manera.

Se trata de "El Trabajo de Ensueño de la Maratón de Marvel", un concurso organizado por el sitio en línea CableTV.com que premiará con mil dólares a quien sea capaz de ver las 20 películas del Universo cinematográfico de Marvel sin interrupción.

"El héroe que estamos buscando no necesita ser solamente un fan de Marvel, sino también una personalidad activa en redes sociales, extrovertida y a la que le entusiasme tuitear en directo su experiencia haciendo una maratón de Marvel (…). Una vez que consigas el reto, te pediremos que compartas tu opinión de las películas para que podamos hacer ránkings juntos", señala el sitio web.

Las películas que verá el ganador de "El Trabajo de Ensueño de la Maratón de Marvel" serán:

MCU Fase 1:



Iron Man (2008)

The Incredible Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America: The First Avenger (2011)

The Avengers (2012)

MCU Fase 2:



Iron Man 3 (2013)

Thor: The Dark World (2013)

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Guardians of the Galaxy (2014)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

MCU Fase 3:



Captain America: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Ant-Man and the Wasp (2018)

La convocatoria está abierta para ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años.

Lee todas las bases del concurso haciendo clic aquí.