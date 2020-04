Entre idas y vueltas la pareja que conforman Paolo Guerrero y Alondra García Miró podría tener final feliz. El querido futbolista nacional y la conocida modelo sobrellevan juntos en Brasil la cuarentena que desató la pandemia del coronavirus (covid-19). El viernes, mientras el ariete del Internacional de Porto Alegre transmitía en vivo una charla con su mejor amigo, Jefferson Farfán, una respuesta llamó la atención.

Y es que durante la conversación la ‘Foquita’ preguntó al ‘Depredador’ si le molesta la posibilidad de ver a su pareja grabando escenas románticas, las cuales podrían incluir escenas de besos. Sincero como muchas veces, el atacante surgido en las canteras de Alianza Lima y que emigró rápidamente al balompié alemán, dijo que sí estaría incómodo de ver a su pareja en situaciones de ese tipo. “No estaría con ella. Si tiene que hacer esas escenas de besos, ahorita yo no tendría que estar con ella”, dijo. Luego sentenció: “Pero tienes que respetar su trabajo”; a lo que Paolo inmediatamente replicó: “Y eso está bien, pero yo no podría soportarlo”.





Aunque la propia Alondra García Miró bajó tensiones dejando en claro que ella tampoco expondría la relación a un momento así (pues quiere priorizar su vínculo amoroso con el delantero del Inter de Brasil), la respuesta generó polémica en redes sociales (Instagram, Twitter y Facebook). “¿La escena (de besos)? No (la haría)... Siempre voy a priorizar mi relación antes que nada”, expresó.

Cabe indicar que las escenas de “Te volveré a encontrar” de las que se habla en redes sociales fueron grabadas mucho tiempo atrás. Y la relación entre Paolo Guerrero y la ex ‘combatiente’ tiene más de una etapa. Ambos se separaron y salieron con otra persona (Bárbara Evans o Christian Meier) , aunque finalmente el cariño fue más y volvieron.





Escrita por Fortunata Barrios, esta nueva propuesta de ProTV buscará conquistar al público televidente en el complicado horario de las 9 p.m. Se trata no solo del debut de Alondra García Miró en televisión sino en la actuación en general. Antes ella ha sido figura de múltiples marcas de cosméticos, moda y tiendas por departamento. La telenovela incluye a actores peruanos como Karina Jordán, Patty Portocarrero, Flavia Laos, Mayra Goñi, César Ritter y foráneos como el argentino Pablo Heredia.





La historia de amor entre Alondra García Miró y Paolo Guerrero se remonta varios años atrás. Incluso cuando hubo distancias la modelo jamás perdió contacto con la familia y amigos cercanos del deportista. Se hizo amiga de ‘Doña Peta’, del ‘Coyote’ Rivera (hermano del atacante) y de la pareja de este último. La ex ‘combatiente’ estuvo en momentos buenos y malos muy ligada a la familia Guerrero Gonzales. Como se recuerda, cuando falleció el sobrino de Paolo, Alondra siempre estuvo cerca de los deudos.

Aunque se desconocen mayores detalles sobre las escenas que Alondra García Miró grabó para “Te volveré a encontrar”, la expectativa está a punto para verla en la pantalla chica. Cabe indicar que este postergado estreno se dará en plena pandemia del coronavirus, lo cual seguramente asegura un alto encendido en los televisores a nivel nacional.





Días atrás, un carismático sacerdote limeño preguntó a Alondra y Paolo si ya tenían fecha de matrimonio, un hito que ambos han dejado de lado al parecer para cumplir otros proyectos. “Eso no se pregunta”, respondió sonriente el delantero. Ahora Jefferson Farfán --en un nuevo diálogo vía streaming-- fue quien insistió a su amigo sobre si tiene o no planes concretos con Alondra. “Ya lo tiene, hace tiempo”, dijo en referencia a si hay o no anillo de compromiso de por medio.





Aunque la pandemia desatada por el covid-19 ha puesto en stand by al mundo, la expectativa en torno a esta pareja continúa. Paolo Guerrero ya es padre de familia, aunque por cuestiones laborales debe vivir alejado de sus hijos. Alondra, pese a su juventud, parece dispuesta a priorizar el amor y su situación sentimental por encima de todo. En cuanto a temas laborales, continúa siendo imagen de muchas marcas. En Instagram, por ejemplo, tiene tres millones de seguidores que siguen atentamente sus publicaciones.

“Te volveré a encontrar" irá de lunes a viernes a las 9:30 p.m. vía América TV. La productora que la hizo posible fue también responsable de otros éxitos locales en ráting como “Ven, baila, quinceañera”.





La pandemia del coronavirus (covid-19) deja ya más de 150 mil víctimas a nivel mundial y, al menos al 18 de abril, más de un millón de infectados. Esto ha motivado que diversos gobiernes dicten medidas como confinamiento o aislamiento. También se han cerrado aeropuertos, por lo que el retorno de Alondra a Lima podría verse postergado al menos un tiempo más.

Por su edad, Paolo Guerrero tiene cada vez menos tiempo para demostrar su capacidad goleadora. Aunque tuvo un interesante inicio de año en cuanto a torneos locales e internacionales, la pandemia detuvo todo. Brasileirao, Copas y, por supuesto, eliminatorias con la selección que dirige el estratega argentino Ricardo Gareca.