En el mundo del fútbol continúan existiendo jugadores que se roban el show dentro y fuera de la cancha, ¿verdad? Ese es el caso del Papiss Cissé, una exestrella de la selección de Senegal. En medio del furor por la buena participación de la nación africana en el Mundial Qatar 2022, se convirtió viral, una vez más, el escándalo mediático que protagonizó el veterano delantero en la década pasada.

¿Qué pasó? Cuando militaba en la Newcastle de la Premier League de Inglaterra, Papiss destacada por sus dotes deportivos y su vida mediática bastante agitada. Una vez, Cissé vivía con su pareja Rachelle Graham; pero, el experimentado futbolista prefirió casarse en secreto. Sí, tal como lees.

Según informó AS, Cissé le indicó a la reina de belleza que se marchaba un mes de vacaciones a su país de nacimiento. Graham preparó de manera ingenua la maleta del controvertido delantero y lo despidió con un apasionado con un beso.

Lo descubrieron

Sin embargo, Papiss en realidad tenía otros planes y tomó un avión hacia la ciudad de París. Una vez que llegó a tierras francesas, el deportista, de ahora 37 años, contrajo matrimonio con su compatriota Awa Diallo.

Su novia Rachelle decidió mandarle mensajes y, a los pocos días, descubrió mediante las redes sociales que Cissé se había casado con Diallo, una jugadora de voleibol. Incluso, el senegalés nunca más regresó.

“Estoy herida y disgustada de saber que Papiss se casó sin que yo lo supiera después de que pasamos tanto tiempo juntos recientemente. Pero es su vida y si esto es lo que ha elegido hacer, no hay mucho que pueda hacer al respecto. Solo desearía que tuviera la decencia de decírmelo primero”, le confesó Graham a The Sun en ese momento.

Alentó a Senegal

Ante el alboroto que generó la historia, el representante del jugador afirmó que Cissé no tenía ninguna pareja formal cuando se casó con Awa Diallo. “Rachelle no es su novia y no han tenido una relación adecuada durante mucho tiempo”, explicó un amigo del atacante.

Hoy en día, Papiss sigue casado con Diallo y juega en la segunda división del balompié francés. Durante la Copa del Mundo 2022, Cissé alentó de forma incondicional a su compañeros desde lejos.

