La influencer Evelyn Almaguer ha subido un video de TikTok contando que ha comprado 60 entradas para el próximo concierto de Justin Bieber, según ella para asegurar lugares dentro del recinto. Esto lo hizo porque el próximo año el artista volverá a México para una nueva presentación.

Justin Bieber regresa a los grandes escenarios de todo el mundo para promocionar su último álbum, Justice. El disco fue lanzado en marzo de este año y desde entonces ha alcanzado el número uno en las listas de álbumes de varios países, incluidos Estados Unidos, Canadá y Australia.

El próximo año, la estrella se embarca en una gira mundial que lo llevará a visitar más de 20 países, incluido México. Cuando se abrieron las ventas de sus entradas, la protagonista de esta historia compró numerosas entradas y causó un gran revuelo en las redes sociales.

Influencer compra más de 60 entradas para el concierto de Justin Bieber

El Justice World Tour comienza en mayo de 2022 y se extiende hasta marzo de 2023. Bieber comenzará su serie de fechas de gira en México antes de pasar a Escandinavia. Además de tocar en más de 90 fechas, Bieber viajará por los cinco continentes, y próximamente se anunciarán más espectáculos en Asia y Oriente Medio.

Por todos estos motivos, los fans han estado muy atentos a los movimientos del artista, pero Almaguer, según ABC Noticias, llegó hasta un extremo cuando compró más de 60 entradas para el concierto. Ahora, muchos han criticado su decisión comentando que ha dejado a muchas personas sin entradas por su capricho.

Sin embargo, los boletos no fueron para ella. De hecho, la joven relató en su video que cuando se anunció la preventa de los boletas, ella no tenía turno para la compra de los boletos, así que decidió sacarlo para obtener las entradas. Ella también fue a un lugar físico poco conocido para conseguir las entradas debido a la alta demanda de la compra online.

Ella compartió este consejo con sus seguidores online, y muchos le escribieron por interno para que le compraran la entrada. Conversando con el responsable del puesto de venta, descubrió que podía comprar 8 entradas por transacción, así que comenzó a hacerlo para todos los que le enviaron el mensaje privado.

¿Cómo consiguió las entradas para el concierto de Justin Bieber?

Para comprar las entradas, se necesitaba una tarjeta especial que se activó en la preventa. Evelyn señaló también que muchos de sus seguidores llegaron al lugar para comprar las entradas, pero al no tener la tarjeta decidieron transferirle el dinero para que pueda comprarlas por ellos.

Curiosamente, la tarjeta no impedía que se hagan varias transacciones. De hecho, la influencer comentó que al principio se pensaba que solo se podía comprar 8 boletos por tarjeta, pero en realidad era por transacción.

“A mí no me perjudicaba en nada que ella me transfiriera el dinero y pues prestarles la tarjeta (…) poco a poco iban llegando más chavas (…) persona que no tenía tarjeta, literalmente llegaba conmigo y me decía que si le podía prestar la tarjeta comparar sus boletos y obviamente yo le decía que sí, no tenía problema”, comentó en sus videos.

Aunque el banco bloqueó la tarjeta, ella fue hacia su entidad bancaria para desbloquearla y seguir comprando boletos. Llegó al punto de estar desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde solamente comprando boletos para ella y todos los que necesitaban.