En los Juegos Olímpicos de París 2024, una joven promesa del skateboarding no solo conquistó la gloria deportiva, sino que también se ganó el corazón de muchos con su humilde y adorable petición. Arisa Trew, una patinadora de tan solo 14 años, no solo se coronó como campeona olímpica en la modalidad de skateboarding park femenino, sino que también está a punto de cumplir un sueño peculiar: tener un pato como mascota.

Un premio inusual, pero significativo

Desde su infancia, Arisa ha demostrado una pasión inigualable por el skateboarding. Comenzó a patinar a los 8 años, buscando una actividad que pudiera practicar durante todo el año, a diferencia del surf, un deporte muy popular en Australia, pero limitado por las estaciones. Su dedicación y talento la llevaron a destacar rápidamente en la escena del skateboarding, y pronto se encontró compitiendo al más alto nivel internacional.

Pero más allá de los logros deportivos, Arisa tenía otro objetivo en mente: conseguir una mascota inusual. “Mis padres me prometieron que si ganaba la medalla de oro, me comprarían un pato”, comentó en una conferencia de prensa tras su victoria en París. “Son realmente adorables, podría sacarlo a pasear y llevarlo al skate park”.

Un oro histórico

El 7 de agosto de 2024, Arisa hizo historia al convertirse en la medallista olímpica más joven de Australia. Con solo 14 años y 86 días, superó el récord establecido por Sandra Morgan, quien ganó el oro en natación en 1956 a los 14 años y 183 días. Pero lo que hizo aún más memorable su triunfo no fue solo su edad, sino su desempeño sobresaliente en la competencia.

Arisa es la única mujer en haber realizado un giro completo de 720 grados (dos rotaciones completas) en competencia, y también es la primera en ejecutar un giro de 900 grados, una hazaña que la coloca entre las grandes leyendas del skateboarding.

La australiana Arisa Trew compite en la final femenina de skateboarding en el parque durante los Juegos Olímpicos de París 2024. (AFP)

La promesa del pato

Aunque la joven patinadora ya ha alcanzado un hito en su carrera, su mente también está ocupada con un asunto mucho más simple pero no menos importante: cumplir el deseo de tener un pato. “Mis padres definitivamente no me dejarían tener un perro o un gato porque estamos viajando mucho en este momento”, comentó Arisa en una entrevista con Nine.com.au, un medio australiano. “Pero siento que un pato podría ser un poco más fácil, y... no sé, simplemente quiero un pato”.

Con su medalla de oro al cuello y la promesa de un nuevo amigo emplumado en el horizonte, Arisa tiene prácticamente todos sus “patos en fila”. Ahora, solo le queda una última tarea: decidir el nombre de su nueva mascota. Su primera opción es “Goldie”, en honor a su reciente logro olímpico.