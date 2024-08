En un momento que combina la incertidumbre financiera con la presión de competir en uno de los escenarios deportivos más grandes del mundo, Veronica Fraley, una lanzadora de disco del equipo olímpico de Estados Unidos, hizo una confesión que rápidamente se volvió viral. Justo un día antes de su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, Veronica reveló que no podía pagar su alquiler. Este mensaje, publicado en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), captó la atención de dos figuras influyentes: el fundador de Reddit, Alexis Ohanian, y el icónico rapero Flavor Flav.

Un grito de ayuda

El 1 de agosto, Veronica compartió en X una publicación que expresaba su frustración y preocupación. “Compito en los Juegos Olímpicos MAÑANA y ni siquiera puedo pagar mi alquiler”, escribió con un emoji de cara de desdén. Además, añadió que su universidad solo cubría aproximadamente el 75% de su alquiler, mientras que otros atletas, especialmente los jugadores de fútbol americano, recibían mucho más apoyo financiero. “Mi escuela solo envió cerca del 75% de mi alquiler, mientras que pagan a los jugadores de fútbol (que no han ganado nada) lo suficiente para comprar autos nuevos y casas”, escribió.

Veronica Fraley es lanzadora de disco olímpica de Estados Unidos. Participa en los Juegos Olímpicos París 2024. (Instagram @vmfraley)

La respuesta de Flavor Flav

No pasó mucho tiempo antes de que su mensaje llegara a los ojos de Flavor Flav, quien decidió actuar de inmediato. El rapero respondió con un mensaje de apoyo y una oferta para cubrir el pago de su alquiler. “Te cubro... envíame un mensaje directo y haré el pago HOY para que no tengas que preocuparte MAÑANA... y estaré apoyándote mañana ¡VAMOS!!!”, escribió con entusiasmo.

Flavor Flav compartió una captura de pantalla de lo que parecía ser el CashApp de Veronica, confirmando que había hecho el pago. “Hombre de palabra... y voy a intentar ir mañana para apoyarte en persona. Avísame a qué hora”, añadió. Aunque no reveló la cantidad exacta que envió, su rápida acción fue aplaudida por muchos en las redes sociales.

El apoyo de Alexis Ohanian

Pero la historia no terminó ahí. Alexis Ohanian, cofundador de Reddit y esposo de la tenista Serena Williams, también se unió a la conversación después de que un fan lo mencionara en la publicación de Veronica. “¡Vamos! Lo divido con Flavor Flav”, respondió, demostrando su disposición para ayudar.

Ohanian siguió con su promesa, tuiteando a Veronica que le enviara su cashtag, y más tarde confirmó que había hecho un pago de US$7,760 dólares. Cuando un fan expresó su sorpresa por la cantidad, Ohanian explicó que simplemente le gustaba ese número, haciendo referencia a su firma de inversión Seven Seven Six.

“HERO... absoluto héroe!!!”, escribió Flavor Flav en respuesta al gesto de Ohanian, mostrando el nivel de camaradería que estas celebridades habían creado para apoyar a una atleta en apuros.