Rachael “Raygun” Gunn, la breaker australiana que acaparó la atención en los Juegos Olímpicos de París 2024, finalmente ha roto el silencio. A través de un video en Instagram, abordó la tormenta de críticas surgida tras su presentación. La actuación de la bailarina de 36 años generó una ola de comentarios negativos en las redes sociales e incluso por parte de celebridades como Adele y Jimmy Fallon. Su rutina incluyó movimientos que imitaban a una serpiente y un canguro, e incluso hizo el “sprinkler” (un paso de baile básico). Perdió sus tres batallas con un marcador contundente de 18-0.

Además de su performance, su indumentaria también fue cuestionada. Mientras otros competidores vestían ropa urbana, Gunn optó por el uniforme y gorra de la delegación olímpica australiana. Tras su paso por París 2024, surgieron teorías conspirativas en línea, incluyendo la idea de que su selección para los Juegos Olímpicos había sido arreglada. Frente a estas acusaciones, Gunn utilizó Instagram para aclarar las cosas.

Raygun responde a las críticas tras París 2024

“Hola a todos, soy Raygun. Quiero comenzar agradeciendo a todas las personas que me han apoyado”, comenzó el video. “Realmente aprecio la positividad y me alegro de haber podido llevar algo de alegría a sus vidas, eso era lo que esperaba”.

“No me di cuenta de que eso también abriría la puerta a tanto odio, lo que ha sido francamente devastador”. “Si bien salí y me divertí, me lo tomé muy en serio. Entrené muchísimo para prepararme para los Juegos Olímpicos y lo di todo, de verdad”.

“Me siento honrada de haber sido parte del equipo olímpico australiano y participar en el debut de Breaking en los Juegos. Lo que han logrado los otros atletas ha sido simplemente fenomenal”.

“En cuanto a las acusaciones y la desinformación que circulan, me gustaría pedirles a todos que por favor consulten la declaración reciente realizada por el Comité Olímpico Australiano (AOC), así como las publicaciones en la página de Instagram de Ausbreaking y la página de Breaking for Gold de la WDSF”.

“Un dato curioso para ustedes: en realidad no hay puntos en el Breaking. Si quieren ver cómo me vieron los jueces en comparación con mis oponentes, pueden ver los porcentajes de comparación en los cinco criterios en Olympics.com. Todos los resultados están ahí”.

“Estaré en Europa durante algunas semanas para un período de descanso pre-planificado. Pero realmente me gustaría pedirle a la prensa que deje de acosar a mi familia, mis amigos, la comunidad australiana de Breaking y la comunidad de baile callejero en general”.

“Todos han pasado por mucho como resultado de esto, así que les pido por favor que respeten su privacidad. Con gusto responderé más preguntas a mi regreso a Australia. Gracias a todos.”

Rachael “Raygun” Gunn durante uno de sus combates en París 2024. (Instagram @raygun_aus @littleshao)

La respuesta del Comité Olímpico Australiano

El Comité Olímpico Australiano emitió un comunicado el jueves después de que se lanzara una petición que exigía al Primer Ministro Anthony Albanese y al AOC “hacer responsables a Raygun Rachel Gunn y Anna Mears por conducta poco ética (y) selección olímpica”.

La petición, que contaba con más de 50.000 firmas, fue criticada duramente por el CEO del AOC, Matt Carroll, quien la calificó de “vejatoria, engañosa y acosadora”, además de exigir su eliminación.

La australiana Rachael Gunn, conocida como Raygun, compite en la ronda de break dance femenina de París 2024. (AFP)

Carroll señaló que la petición contiene “numerosas falsedades” y está diseñada para “generar odio” contra la Dra. Gunn, quien, según él, fue seleccionada “a través de un evento de clasificación y proceso de nominación transparente e independiente”.

El AOC defendió a la Jefa de Misión del equipo australiano, Anna Meares, declarando que “no participó en los eventos de clasificación ni en la nominación de atletas al Comité de Selección del AOC, del cual el Jefe y yo somos miembros”.