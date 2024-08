En los Juegos Olímpicos de París 2024, la natación en aguas abiertas fue escenario de un triunfo cargado de emoción y significado personal. La neerlandesa Sharon Van Rouwendaal, de 30 años, se alzó con la medalla de oro en una carrera que no solo destacó por su rendimiento físico, sino también por el conmovedor homenaje que la atleta realizó en honor a su perro fallecido.

Van Rouwendaal completó la extenuante prueba en el río Sena en un tiempo de 2:03:34.2, superando a competidoras de altísimo nivel. La australiana Moesha Johnson cruzó la meta en segunda posición, apenas 5,5 segundos detrás de la neerlandesa, mientras que la italiana Ginevra Tadeucci aseguró el bronce a 8,6 segundos del primer lugar. Este resultado reafirma la posición de Van Rouwendaal como una de las mejores nadadoras de aguas abiertas del mundo, sumando este oro a su victoria en Río 2016 y a la plata obtenida en Tokio.

Dedicó triunfo a su perro fallecido

Sin embargo, el camino hacia este triunfo en París estuvo lleno de desafíos, no solo deportivos, sino también emocionales. La nadadora compartió con la prensa que la pérdida de su perro fue un golpe devastador, uno que la llevó a cuestionar su capacidad para continuar en la competencia. “Mi perro necesitó una operación y se complicó. Era todo para mí. Nadar es importante, pero mi familia y mis perros lo son aún más”, confesó Van Rouwendaal con lágrimas en los ojos. Su dolor fue tal que, tras la muerte de su mascota, su vida pareció detenerse. Dejó de entrenar durante semanas, sumida en el duelo, lo que le causó un estrés tan intenso que perdió tres kilos en el proceso.

El padre de Van Rouwendaal, consciente del impacto emocional que su hija estaba experimentando, la alentó a seguir adelante y a competir en los Juegos Olímpicos, no solo por ella misma, sino como un tributo a su querido amigo de cuatro patas. Este consejo paternal fue clave para que la nadadora encontrara la fuerza necesaria para retomar su entrenamiento y llegar a París 2024 con el objetivo de rendir homenaje a su perro de la mejor manera posible: ganando el oro.

Superando obstáculos

La carrera en el río Sena no estuvo exenta de dificultades adicionales. La calidad del agua fue una preocupación constante durante los días previos, añadiendo una capa de incertidumbre al evento. A pesar de estas condiciones, Van Rouwendaal se mantuvo enfocada y logró superar a todas sus rivales, incluidas algunas de las favoritas como la brasileña Ana Marcela Cunha, quien había ganado el oro en Tokio pero que en esta ocasión no logró subir al podio.

El triunfo de Sharon Van Rouwendaal en París 2024 no solo es un testimonio de su increíble habilidad y resistencia como nadadora, sino también de su fortaleza emocional y capacidad para convertir el dolor en motivación. “Cuando murió mi perro, mi mundo se detuvo. No quise nadar durante semanas… Pero decidí seguir adelante y competir en su honor”, expresó conmovida después de la carrera. Este oro, entonces, se convierte en mucho más que una medalla; es un símbolo de amor y lealtad hacia un ser querido que, aunque ya no esté físicamente, sigue presente en cada brazada que da.