Hay historias que se sienten como si fueran sacadas de una película, historias de superación que desafían todas las probabilidades y nos recuerdan la fuerza inquebrantable del espíritu humano. La de Sunisa Lee es una de esas. En diciembre, esta talentosa gimnasta de Estados Unidos se encontraba postrada en una cama luchando contra una enfermedad que amenazaba no solo su carrera, sino también su vida. Hoy, contra todo pronóstico, Lee ha conseguido lo impensable: tres medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta es la increíble travesía de una campeona que se negó a rendirse.

Lee describe la sensación de estar en las barras asimétricas como una liberación difícil de expresar con palabras. Aunque siempre hay ansiedad antes de cada rutina, esa tensión desaparece en el momento en que sus manos tocan la combinación familiar de madera y fibra de vidrio. En ese instante, la estrella estadounidense de la gimnasia se encuentra en un estado de concentración tan profundo que su mente se vacía. Su conciencia aérea, un talento que su entrenador de toda la vida, Jess Graba, cree que Lee pudo haber nacido con, y las innumerables horas dedicadas a perfeccionar este aparato que se ha convertido en su sello distintivo, le permiten alcanzar un estado de zen. “Simplemente me divierto”, dice Lee a Associated Press. “Es como volar por ahí”.

La estadounidense Sunisa Lee compite en el evento de ejercicios de suelo de la final general femenina de gimnasia artística durante los Juegos Olímpicos de París 2024. (AFP)

De la cama a la gloria olímpica

Sin embargo, durante gran parte del último año, Lee estuvo en gran medida “en tierra”. El esfuerzo por controlar un par de enfermedades renales provocó fluctuaciones extremas en su peso, llegando a aumentar hasta 20 kilos en un momento. En diciembre, se encontraba postrada en una cama, una situación desalentadora para cualquier persona, pero especialmente para una atleta de élite.

Tres años atrás, Lee estaba furiosa después de ganar una medalla de bronce en las barras asimétricas en los Juegos de Tokio 2020, prometiendo que llegaría a lo más alto del podio en París 2024. No lo logró en esta ocasión. Pero, de alguna manera, esa medalla de bronce que ganó —para su propia sorpresa— en una final electrizante en las barras asimétricas, fue tan dulce como cualquier otro honor individual que haya conseguido en una carrera que ahora cuenta con seis medallas olímpicas y sigue en aumento.

“Solo tengo que recordarme a mí misma que ni siquiera se suponía que estuviera aquí”, reflexiona Lee. “Eso es lo que está en el fondo de mi mente porque pienso: ‘¿Sabes qué? Hace un par de meses ni siquiera pensábamos que esto fuera una posibilidad’”.

Sunisa Lee, segunda clasificada, y Simone Biles, ganadora, posan después de la ceremonia del podio de la final del concurso completo femenino de gimnasia artística de los Juegos Olímpicos París 2024. (AFP)

El apoyo que lo cambió todo

Con solo 21 años, Sunisa Lee, quien en un momento no estaba segura de si alguna vez volvería a estar en este escenario, está ahora a punto de igualar a Shannon Miller en la cantidad de medallas olímpicas por una gimnasta estadounidense, solo por detrás de su buena amiga Simone Biles, si logra subir al podio en la final de la viga de equilibrio el próximo lunes.

No ganó el oro, pero logró completar su rutina, algo que siente que no hizo lo suficientemente bien en Tokio, y no tuvo quejas sobre los resultados al terminar detrás de Kaylia Nemour de Argelia y Qiu Qiyuan de China.

Lee se levantó y aplaudió a Nemour durante su rutina ganadora del oro, una actuación deslumbrante que combina arte y precisión técnica. Quizás sea porque Lee tiene una mayor apreciación que la mayoría de lo que se necesita para hacer que algo tan exigente parezca increíblemente fácil.

La evolución de una campeona

Es una habilidad que Lee ha tenido desde el principio. Y, a pesar de los problemas de salud que intentaba superar, ella y Graba idearon un plan que incluía la introducción de una nueva habilidad que podría haber elevado su dificultad lo suficiente como para ponerla en la contienda por el oro.

Hubo un problema: no logró dominarlo en competencia. Cayó mientras lo intentaba durante la American Cup en febrero. Luego, USA Gymnastics optó por no darle una asignación internacional que le hubiera permitido probarlo frente a jueces extranjeros para evaluar cómo podría ser puntuado.

Así que, en lugar de seguir adelante, Lee y Graba improvisaron, llegando a la conclusión de que podría ser más seguro diseñar una rutina ligeramente menos arriesgada que eliminaría la posibilidad de oro, pero la dejaría en una mejor posición para formar parte del equipo estadounidense de cinco mujeres.

“Ella vino y dijo: ‘Creo que tengo que seguir adelante’”, recuerda Graba a Associated Press. “Y yo le dije: ‘Iba a hablar contigo sobre eso hoy’. Sí, ambos lo sabíamos”.

Este cambio de enfoque sentó las bases para unos Juegos Olímpicos que encuentran a Lee siendo, en muchos sentidos, tan buena —si no mejor— que en Tokio. Ella y Biles ayudaron a llevar al equipo de Estados Unidos al oro en la final por equipos, y dos días después, Lee terminó tercera detrás de Biles y Rebeca Andrade de Brasil en la competencia individual, convirtiéndola en la primera campeona olímpica vigente en ganar una medalla en los siguientes Juegos desde la icónica Nadia Comaneci en 1980.