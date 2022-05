Una “jodida locura”, así lo describió Patrick Campbell, un hombre escocés de 32 años que encontró el amor en una de las aplicaciones más famosas para conocer personas de todo el mundo. El joven se creó una cuenta en dicha plataforma a principio de este año tras separarse de su pareja. Esta es su bella historia que ha conmovido a miles de usuarios en TikTok.

Al igual que millones de personas, Patrick Cambpell recurrió a los aplicativos para conocer el amor de su vida y lo encontró en Tinder. Fue así que Bridget Kelly llegó a su vida y empezaron a hablar día y noche, pero había un problema. ¿Cuál era? Dónde vive.

Kelly vive en Chicago, Estados Unidos, y esto solo significaba un largo vuelo desde su país. La relación empezó a fluir y el tan esperado encuentro por fin se dio luego de que ella lo invitara a una boda. El hombre escocés, de 32 años, agarró sus maletas y cruzó el charco.

“En enero de 2022 después de Covid, me peleé con mi pareja en ese momento, una larga historia sobre eso, pero seguí adelante después de eso y me uní a Tinder, que es algo que nunca he usado antes y nunca he tenido Snapchat en mi vida a los 32 años”, precisó Cambpell, de acuerdo a Daily Mail.

El joven escocés reveló que hablaban a diario con Bridget y hasta hacían Facetime. Tras ver que solo eran 4700 millas desde Edimburgo hasta Chicago, Patrick le dijo que iba a llegar el 16 de mayo luego de una parada en Dublín. Como era de esperarse, la mujer estadounidense fue a recogerlo.

Una locura de amor

“Es una locura. Es absolutamente loco que esto esté sucediendo, pero sí”, agregó Patrick en una entrevista a Glasgow Live. El hombre admitió que al principio sintió nervios porque era su primera vez en Chicago y, además, no sabía cómo se comportaban los ‘yanquis’.

Sin embargo, Kelly lo ayudó en la adaptación y han visitado muchos lugares representativos de la ciudad. Kelly sostuvo en TikTok que ha sido la mejor cita que ha podido tener en su vida. La historia se ha vuelto viral en redes sociales y ha conmovido a miles de usuarios.

¿Qué tan privado es Tinder?

Una forma de asegurarnos de que mantenemos nuestra privacidad en Tinder es usar la aplicación de forma anónima. Para ello debemos registraros directamente ella y no usar nuestra cuenta de Facebook, además de usar un pseudónimo en vez de nuestro nombre real y usar una foto de perfil que no hayamos usado ya en Internet, según Ayudaleyprotecciondatos.es.