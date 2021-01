Telegram es una plataforma de mensajería que actualmente tiene más de 300 millones de usuarios en todo el mundo. Si bien, esta aplicación está alcanzado gran popularidad en los últimos tiempos, poco se conoce sobre Pavel Durov, su creador.

A continuación, te contamos la increíble historia de este millonario joven ruso de 36 años, que a su edad estuvo exiliado, desaparecido y que no tiene un domicilio fijo por cuestiones de seguridad.

¿QUIÉN ES PAVEL DUROV?

Pavel Durov nació en San Petersburgo, el 10 de octubre de 1984, pero pasó la mayor parte de su niñez en Turín, debido al trabajo de su padre Valery, quien es doctor en filología. Tras asistir a la escuela en Italia, el año 2001 regresó a Rusia donde asistió a la Academy Gymnasium en San Petersburgo.

En 2006 se licenció en Filología por la Universidad Estatal de San Petersburgo. Mientras se preparaba para ser intérprete y traductor creó una librería online para que sus compañeros pudieran compartir apuntes y libros. Tanto fue el éxito de esta invención que rápidamente se hizo popular y lo amplió a un foro universitario.

De la mano de su hermano Nikolai fundó ese mismo año VKontakte, más tarde conocido como VK, que a finales de 2007 llegó a tener 3 millones de usuarios. En un inicio, se buscó que fuera una red social estudiantil, pero pronto se agregaron padres, abuelos y hermanos pequeños. Para 2009, ya tenía 49 millones de usuarios.

Captura antigua del perfil de Durov en VK.

EMPIEZAN LOS PROBLEMAS

Debido a que Durov es conocido por creer en la libertad para compartir archivos, los problemas empezaron a llegar pronto. En 2010, la RIAA (Recording Industry Association of America) colocó a Vkontakte en el segundo lugar de distribuidores ilegales de música en el mundo, y al año siguiente, en 2011, la Office of the United States Trade Representative la ubicó entre las bases de datos piratas más significativas, por lo que pronto se iniciaron las demandas y pleitos sin éxito.

El 4 de diciembre de 2012 se celebraron las elecciones a la Duma Rusa, en la que ganó el partido gobernante, pero varias anomalías durante el proceso que se grabaron por celulares comenzaron a circular por internet, lo cual contribuyó a la aparición de muchos opositores en las redes sociales.

Ante la polémica, el Servicio de Seguridad Federal (FSB) le pidió a Durov que bloquee determinados grupos de opositores alojados en VK. Él sólo publicó la carta en su página personal con su respuesta: la foto de un perro sacando la lengua. Aunque fue citado por la fiscalía, no fue imputado.

Para ese tiempo, VK comenzó a llamar más la atención de la gente que comenzó a usarla, llegando a alcanzar los 200 millones de usuarios y le hizo ganar mucho dinero, tanto que a inicios de 2022, Durov donó un millón de dólares a Wikipedia.

Manifestantes con una pintura que representa al fundador de Telegram, Pavel Durov, protestan contra el bloqueo de la popular aplicación de mensajería en Rusia, durante un mitin del Primero de Mayo en San Petersburgo el 1 de mayo de 2018 (Foto: OLGA MALTSEVA / AFP)

DUROV SALE DE VK

Mail.ru, uno de los gigantes rusos de internet, invirtió en VK y gracias a sus acciones pudo hacer un seguimiento a la plataforma. Sospechosamente, Pavel Durov fue acusado de haber arrollado el pie a un policía de tráfico, pese a que él aseguraba no sabía conducir, pero sus palabras no fueron creídas y la policía ingresó por asalto a la sede. El resultado: la desaparición del joven por varios meses.

Al final, el joven ruso vendió su participación del 12% de acciones, pero continúo manteniéndose como CEO de la compañía. Pero tras negarse a tomar medidas contra el disidente ruso Alexei Navalny y sus seguidores, en pleno conflicto entre Rusia y Ucrania, Durov dio a conocer que abandonaba su puesto. En ese momento, aseguró que VK había sido tomada por los aliados de Vladímir Putin.

Tras ello, abandonó Rusia en 2014 y afirmó que no tenía planes para volver y que el país era incompatible con el negocio en internet en ese momento. A finales de 2014 VK tenía 270 millones de usuarios.

TELEGRAM

Mientras todo se ponía de cabeza cuando estaba al frente de VK, los hermanos Durov establecieron una nueva empresa en 2013, año en el que se llevaron a los mejores talentos para el desarrollo de su nueva app: Telegram.

Una plataforma que mantiene la fama de ser “ultrasegura”, ya que no ha sido vulnerada en ninguna prueba de seguridad. Incluso, en 2018, al empresario le pidieron que proporcione a los servicios de seguridad rusos las claves de cifrado de los usuarios de Telegram.

Desde ese entonces, Nikolái y Pável Dúrov han tenido que vivir mudándose constantemente por temas de seguridad. Ellos no llegan pasar más de diez semanas en la misma ciudad.