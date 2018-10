‘Perennials’, el nuevo término para reemplazar a la etiqueta de ‘millenials’

Desde mediados del siglo XX se han venido acuñando diversos términos como ‘baby boomers’, ‘generación X’, ‘millenials’ o ‘generación Z’ para agrupar a las personas en función del periodo en el que nacieron. Sin embargo, hay quienes señalan que este criterio debería ser desechado.

Una de esas personas es la estadounidense Gina Pell, editora de contenido del portal The What, quien desde 2016 reclama que estos calificativos han quedado obsoletos a la hora de catalogar a las personas según sus costumbres y preferencias.

Pell ha sugerido usar la palabra ‘perennial’ (perenne, en inglés) para designar a un grupo más amplio de seres humanos que no parece encajar en tales categorías. La directora creativa explica que un ‘perennial’ es una persona de cualquier edad que se caracteriza por renovarse constantemente y mantenerse vigente, sin necesidad de definirse por la generación en la que nació.

Según explica el medio chileno El Mercurio, los servicios y aplicaciones actuales como Netflix, YouTube o Facebook, usan algoritmos que intentan predecir las preferencias de los usuarios en cuanto a contenido y otros productos. No obstante, muchas personas a partir de los 36 años e incluso ya dentro de los 40 señalan que pueden tener criterios muy similares a los de usuarios menores, considerados 'millenials'.

Gina Pell señala que personalidades como Lady Gaga o el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, son buenos ejemplos de lo que representa el término ‘perennial’. Según la estadounidense, las empresas han comenzado a dejar de lado su “obsesión” con los ‘millenials’ y están adoptando enfoques distintos para su público objetivo.

“Ser un ‘millenial’ no significa vivir en el sótano de tus padres o cuidar de una barba hecha a mano. La mediana edad no tiene por qué ser una crisis”, explica Pell. “Ya no tienes que ser un número. Eres relevante, estás floreciendo, eres perenne”, añadió.

Con información de El Mercurio/GDA