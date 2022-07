Una familia de Inglaterra vivió horas de angustia, luego que su perra escapó de su casa. Afortunadamente, en menos de 24 horas sus dueños pasaron de la tristeza a la alegría al verla de regreso y nada menos que con una medalla obtenida en un concurso. La historia conmovió a los usuarios de las redes sociales.

Bonnie, una perra cruce de beagle -cross, desapareció el pasado 10 de julio tras salir de su casa de Bolney, una localidad situada en el condado de Sussex Occidental, en Inglaterra (Reino Unido), según recuerda Wikipedia.

De acuerdo con sus dueños Peter y Paula Closier, ellos se encontraban alimentando al perro de 5 años y a su otra mascota, Cleo. En un descuido, sin embargo, perdieron de vista a Bonnie y temieron lo peor.

“Pensamos que tal vez no estaba interesada en la comida e hicimos una búsqueda completa en la casa. No pude verla. Estaba caminando de regreso a la cocina cuando vi que la puerta se había abierto y pensé ‘oh, no’”, dijo Peter, de 52 años, a The Argus.

Desde ese momento, la pareja emprendió una búsqueda junto con sus dos hijas, vecinos, veterinarias locales y hasta un guardián de perros, según precisa Up Wor Thy, que duró aproximadamente tres horas.

Justo en ese momento, Paula se dio con la sorpresa que un usuario llamado John Wilmer estaba preguntando por el dueño de una mascota en Facebook. La perra había sido hallada al costado de una carretera y se encontraba en perfecto estado.

Bonnie participó en concurso y quedó en tercer puesto

El usuario se dirigía a un concurso canino en Felbridge, Surrey, con sus dos perros propios, pero al ver a Bonnie decidió incluirla y llevarla en su auto. Antes, como ya se dijo, publicó el mensaje del hallazgo en Facebook.

Sorprendentemente, la mascota que había estado como desaparecida quedó en el tercer puesto de la categoría perros de rescate, según indica el medio citado. Bonnie fue llevada a su casa horas después, luciendo su medalla ganadora.

“No podíamos creerlo. Bonnie estaba absolutamente bien cuando regresó”, contó Peter.

Bonnie fue rescatada de las calles de Creta hace cuatro años y sus dueños indicaron que nunca la inscribieron a competencias. En cambio, Cleo, su otra mascota, sí había conseguido tres rosetas en la categoría canina “Espectáculos para perros griegos”.

Bonnie participó en un concurso de perros rescatistas, pese a su inexperiencia, y quedó en tercer lugar. (Foto: Paula Closier/BBC).

“Estamos tan emocionadas de que esté sana y salva y también sea una ganadora”, admitió Paula.

