Una historia con final feliz y triste al mismo tiempo. Aunque no pueden hablar, los perros siempre encuentran diversas formas de demostrar amor y agradecimiento hacia quienes los tratan bien y hacen sentir importantes. Esta es una conmovedora historia que llega desde México y que es protagonizada por un tierno perro callejero que le alegró el día a un joven que decidió alimentarlo. Él compartió lo sucedió en Facebook y rápidamente dio la vuelta al mundo.

El pasado 31 de agosto, un día que parecía ser común y corriente, cambió radicalmente la vida de Víctor Valdivia quien observó a un animal que se encontraba en su camino a una tienda cercana a su trabajo.

El joven salió en búsqueda de su galleta favorita para saciar aquel antojo que lo tenía intranquilo, pero ahí estaba un perrito sin hogar mirándolo y moviéndole la cola con mucha amabilidad. Todo sucedió en Torreón, México.

El tierno perrito se robó su corazón solo moviéndole la cola. (Foto: captura Facebook)

“Caminando al seven por unas galletas ya que moría de ganas por unas, vi este pequeño perro acercarse a mí, movía la cola, estaba contento de ver a alguien pasar”, comenzó la historia en Facebook.

Víctor sintió que ese encuentro no era en vano y que tenía que hacer algo para ayudar al pequeño amigo que acababa de conocer. Es así que decidió comprar una bolsa de croquetas para animales. “Pensé, de la misma manera en la que yo deseo mis galletas, él desea comer algo. No podría caminar, pasar de largo saboreando yo solo mis galletas”, siguió narrando en redes sociales.

Lo que más llamó la atención, no solo de Víctor Valdivia sino de los cientos de usuarios que ya han visto los videos, es que el perrito no se movió de la puerta del establecimiento y más aún su reacción al darse cuenta que le tenían un regalo muy delicioso, por lo que no paró de saltar de la emoción.

El lomito sabía perfectamente que esas deliciosas galletas eran para él. (Foto: captura Facebook)

En la grabación subida a Facebook se puede ver todo el derroche de alegría del pequeño perro al recibir el aliento que tanto estuvo esperando en las calles, además, también disfrutó de agua fresca que el joven puso en un recipiente plástico.

Víctor se quedó a su lado hasta que terminó toda la comida y recibió una tremenda muestra de agradecimiento, pues mientras el animal se marchaba volteó en algunas ocasiones para mirarlo y sin dejar de mover su cola.

El perro disfrutó de la comida y agua que no todos los días puede disfrutar. (Foto: captura Facebook)

“Por alguna extraña razón estas galletas saben más ricas”, es la frase con la que terminó el relato que se ha viralizado en las redes donde muchos agradecieron el tremendo gesto que tuvo de alimentarlo y brindarle un poco del afecto que se le negó en un hogar o del que nunca gozó al haberse criado en la calle.

Lamentablemente el perrito, que era callejero, no tuvo suerte y, pese al alimento que recibió, no fue adoptado por la persona. ¿Te lo quedarías?

Se estima que hay cerca de mil millones de perros en la Tierra. Los otros 750 millones no tienen collar antipulgas. Y por supuesto que no tienen dueños humanos que los lleven a pasear.