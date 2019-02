PlayStation Plus: los juegos grauitos y ofertas para marzo

Como sucede con la llegada de cada nuevo mes, PlayStation (PS) a los usuarios de su servicio de suscripción la posibilidad de acceder a juegos gratuitos. El mes de marzo contará con nuevos títulos en este apartado.

"Call of Duty: Modern Warfare Remastered" es uno de los juegos gratuitos de PlayStation Plus para el mes que está por llegar. Se trata de una versión remozada del una de las entregas más apreciadas de esta serie de juegos de disparos.

Lanzada en 2016, la remasterización de "Modern Warfare" puede mostrarse en una resolucón de 4K para quienes lo jueguen en una PlayStation 4 Pro y dispongan de una pantalla de ese formato.

"The Witness" es el otro título gratuito para PlayStation Plus en marzo, habiendo sido lanzado en 2016. El juego es obra de Jonathan Blow, creador también del afamado "Bride", título de referencia entre los videojuegos independientes.

Siendo reconocido por su dificultad, "The Witness" pertenece al juego de rompecabezas y plantea al jugador una serie de retos lógicos ambientados en una isla aparentemente desierta.

En cuanto a las ofertas de marzo, "Yakuza Kiwami" tendrá un 40% de descuento para los usuarios de Plus, mientras que "Hollow Knight" y "Just Cause 4" tendrán un 50% de descuento.

Los dos juegos indicados estarán disponibles a partir del 5 de marzo hasta el 2 de abril de 2019.

- Todavía disponibles -

Los usuarios de Plus que quieran descargar los juegos gratuitos correspondientes a febrero tendrán tiempo hasta el 5 de marzo de 2019. Los títulos en cuestión son "Hitman" y "For Honor".

Otro detalle importante que señaló el blog de la compañía es que ya no habrá juegos de PS3 y PS Vita en las posteriores ofertas de juegos gratuitos de PlayStation Plus. Sin embargo, los títulos de febrero todavía podrán descargarse hasta el 8 de marzo.

Quien ya haya descargado contenido de PS3 y PS Vita como parte de las ofertas gratuitas de Plus no deberá temer, pues los títulos permanecerán en la biblioteca del usuario mientras tenga la suscripción activa.