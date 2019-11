The Pokemon Company ha estado muy ocupada en los últimos meses dejando todo listo para la salida de su nuevo videojuego “Pokemon Sword & Shield” y el programa de animación que llegaría este domingo 17 de noviembre, donde Ash continuará sus aventuras luego de haber ganado la Liga Alola en la anterior temporada.

No obstante, los fans han quedado atónitos por una escena en específico que aparece en el último juego de la franquicia. Todo comenzó cuando la compañía anunció un nuevo Pokémon de la actual generación: Cramorant.

Cramorant es un Pokémon tipo Agua y Volador con una interesante habilidad. Al usar ‘Buceo’ o ‘Surf’, este emerge en el campo de batalla con algún pescado dentro de su boca que mantiene hasta que alguien lo golpee con un ataque físico. Si esto sucede, Cramorant vomita con todas sus fuerzas lo que sea que se iba a comer para causarle daño a su oponente.

Si bien al inicio muchos seguidores de los Pokémon se burlaron de este por su curiosa forma de ver , en especial por la forma de su cuerpo y esos extraños ojos vacíos, ahora que el juego ha salido una cruda verdad ha salido a la luz: además de comer Arrokuda, también se alimenta de Pikachus.

Cramorant tiene dos formas de comer: la forma en donde traga con la que los jugadores se familiarizan por escupir Arrokudas al ser atacado, y la forma de atiborrar toda su boca intentando tragar a un Pikachu. En una imagen se observa como este Pokémon intenta engullir a Pikachu mientras este se retuerce intentando escapar.

Los entrenadores pueden ver esta escena y decidir ver a Cramorant tratar de sofocarse y tragarse a Pikachu o golpearlo con un ataque físico para luego recibir una descarga eléctrica del Pikachu que lanza luego de ser alcanzado por el ataque.

Cramorant comiendo un Pikachu en el videojuego (Foto: The Pokemon Company)

Ahora, en la descripción oficial de “Pokemon Sword & Shield” se comenta que este Pokémon puede ser un poco torpe y a veces intenta tragarse cosas que no son lo que intentaba atrapar, para luego escupirlo a toda prisa cuando se da cuenta del error.

Sin embargo, en esta escena en particular no parece ser que sea el caso, ya que Cramorant no parece molestarse por el Pikachu que se retuerce en su boca. Este solo espera pacientemente a que Pikachu muera o sea escupido… ¿Será este su depredador natural en el mundo Pokémon?

En definitiva, esta escena es una de las más traumáticas que los seguidores de Pokémon pueden encontrar en el videojuego, considerando que es una franquicia que ha admitido que algunas de estas criaturas fueron humanos alguna vez. ¿Qué harán los maestros Pokémon? ¿Salvarán al Pikachu golpeando a su enemigo o dejarán que siga su curso natural?