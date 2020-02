Jhon Jairo Velásquez, alias ‘Popeye’, el exjefe de sicarios de Pablo Escobar, murió la madrugada del 6 de febrero por un cáncer de esófago en fase terminal (estado IV) que le fue diagnosticado meses atrás durante su reclusión en una prisión en Bogotá. La mano derecha del ‘Patrón’ es autor confeso de más de 300 asesinatos y es uno de los personajes más famosos de la historia del narcotráfico de Colombia.

Considerado uno de los sicarios más sanguinarios, falleció a los 57 años custodiado por agentes carcelarios según comunicó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia. Nació en Yarumal, Antioquia, el 15 de abril de 1962, y fue uno de los más temibles asesinos del Cártel de Medellín, de Pablo Escobar.

Jhon Jairo Velasquez, alias Popeye, exsicario de Pablo Escobar (Foto: AFP)

Es autor confeso de más de 300 asesinatos y ha estado involucrado en la perpetración de 3000 crímenes de todo tipo, desde muertes, secuestros, extorsiones, entre muchas otras actividades delictivas. En su lista de crímenes también está su propia novia: Wendy Chavarriaga Gil. Aquí te contamos la historia.

¿POR QUÉ PABLO ESCOBAR LE ORDENÓ MATAR A SU PROPIA NOVIA?

Según datos de la Policía de Colombia, 49 de las decenas de amantes que tuvo Pablo Escobar Gaviria, jefe del Cartel de Medellín, fueron asesinadas por órdenes del capo narco, sospechosas de haber delatado sus pasos después de haber mantenido relaciones con él.

En 2015, Jhon Jairo Velásquez -jefe de los sicarios que respondían a Escobar- relató el periodista argentino Ricardo Canaletti los detalles de la ejecución con sus propias manos de su novia Wendy Chavarriaga Gil, quien anteriormente había sido una de las amantes de Pablo Escobar.

Según relató ‘Popeye’ a Infobae, Wendy Chavarriaga Gil era una modelo glamorosa, culta, con piernas eternas “que parecían salirle de la nuca”, y fue una de las mujeres que más amo. La conoció cuando ella era la amante de Pablo Escobar.

‘Popeye’ cuenta que cuando Wendy Chavarriaga Gil estaba con Pablo Escobar llevaba una vida de lujos: “aviones, autos caros, las mejores joyas, la ropa de los mejores diseñadores de la alta costura, viajes de lujo. Todo lo que ella pedía, Pablo se lo daba”, contó el sicario.

Además, contó por qué Pablo Escobar terminó su relación con la bella modelo. “Lo único que el patrón le tenía prohibidísimo a sus amantes era que quedasen embarazadas. Y Wendy no cumplió". Un hijo fuera del matrimonio era algo inaceptable. Para Escobar la familia era sagrada.

“Ella quedó embarazada por plata, pero el patroncito no quiso saber nada y le mandó a dos ‘pelaos’ y al veterinario para que le sacaran el bebe”, contó con escalofriante tranquilidad Popeye a Infobae. La durmieron y la hicieron abortar en la Hacienda Nápoles. “Cuando la mujer despertó, El Patrón le informó que la relación había terminado”.

Meses después, John Jairo Velásquez Vásquez la encontró en una discoteca de moda en Medellín. Le ofreció una copa, conversaron, bailaron, se sedujeron. Y se fueron juntos para el lujoso apartamento que Escobar le había regalado a la modelo en sus tiempos de amantes.

‘Popeye’ se enamoró esa misma noche. Al día siguiente, el narco le contó a su jefe que se había enredado con Wendy. “Yo ante todo era leal a Pablo”, explicó.

Velásquez recuerda que Pablo Escobar le dio permiso para que estuviera con ella, pero le advirtió que tuviera cuidado. “Déjeme que le diga que usted no es un hombre para Wendy: ella es para capos. Tenga cuidado, ahí hay algo raro”, le dijo el ‘Patrón’.

'Popeye' junto a Pablo Escobar integraron el sanguinario Cartel de Medellín (Foto: AFP)

Entonces Popeye siguió viendo a Wendy. Escobar, desconfiado, empezó a investigarla. Le mandó a intervenir el teléfono. Una grabación le mostró que no estaba equivocado. La modelo hablaba con un jefe del Bloque de Búsqueda, una unidad de operaciones especiales de la policía de Colombia, creada para capturar vivo o muerto al zar de la droga luego de su fuga de La Catedral.

“Popeye no me dijo aún dónde está Pablo. Si, si, cuando me diga le aviso”, le decía Wendy al oficial, dispuesta a entregar al hombre más buscado de Colombia. Se había transformado en informante del Bloque.

Todo ese tiempo había querido vengarse y John Jairo sólo había sido el señuelo que eligió para terminar con el hombre que la había hecho abortar y la había despreciado. Entonces Pablo Escobar le contó a Popeye lo que había encontrado y mandó a matar a Wendy Chavarriaga Gil.

Wendy Chavarriaga Gil, quien fuera amante de Pablo Escobar Gaviria y novia de Jhon Jairo "Popeye" Velásquez

EL DÍA QUE ‘POPEYE’ MATÓ A SU NOVIA WENDY CHAVARRIAGA GIL

“Yo la quería con toda mi alma, pero me sentí usado. Ella me enamoró para vengarse de Pablo. Me estaba utilizando para llegar a él. Cuando Pablo me muestra las pruebas y me dice “¿Qué hacemos?”, yo era un hombre de causa. Y sabía que me mataban a ella o a mí. Y preferí que fuera ella" dijo Popeye sin conmoverse a Infobae.

Y luego, con frialdad, relató cómo asesinó a Wendy Chavarriaga Gil: “Concerté una cita con ella en uno de los restaurantes de moda. Y mandé dos de mis hombres, porque yo estaba enamorado y no quería ser quien la matara. Me paré a media cuadra. No existían los celulares y llamé por teléfono al restaurante. Mis muchachos tenían la orden de actuar cuando el camarero preguntara en voz alta por la señorita Wendy. Oí sus tacones aproximándose al bar, y luego los tiros y su grito… Quería oírla morir, porque yo me sentí pequeño, usado, idiota”.

‘Popeye’ dio más detalles del crimen: “la vi en el charco de sangre y sentí una cosa brutal de rabia, amor, tristeza y odio. Como si me saliera de dentro un espíritu maligno”, detalló.

“Nunca he vuelto a sentir nada igual. Usted no sabe lo que es matar a una persona a la cual se adora. Pero Wendy había traicionado a mi Dios que era Pablo Escobar Gaviria”, agregó.

Fotografía tomada cuando estaba preso en Cómbita, Boyacá. (El Tiempo / GDA)

