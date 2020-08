La indignación y la furia de los ciudadanos de Kenosha, Wisconsin, se hicieron sentir durante las protestas por el nuevo caso de violencia policial contra Jacob Blake, un ciudadano afroamericano de 29 años, quien recibió siete disparos por la espalda delante de sus tres menores hijos. Aunque se encuentra fuera de peligro, los médicos informaron que tiene la mitad inferior del cuerpo paralizado .

Este nuevo incidente se produce tres meses después de las manifestaciones contra el racismo y abuso policial que se desataron tras la muerte de George Floyd. La violencia de la que fueron víctimas no sólo estos dos afroamericanos, sino muchos otros, han abierto las heridas de una población cansada de la forma cómo intervienen los efectivos.

Debido a que no se ha precisado cómo ocurrieron los hechos durante la intervención de Blake, te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

Los manifestantes marchan cerca de la primera comisaría de policía de Minneapolis durante una manifestación contra la brutalidad policial y el racismo (Foto: Kerem Yucel / AFP)

EL DÍA DEL INCIDENTE

Todo ocurrió la tarde del domingo 23 de agosto. De acuerdo con el Departamento de Policía de Kenosha, sus agentes acudieron al llamado de un “incidente doméstico” y sin dar más detalles, precisaron que investigan el caso.

Aunque se desconoce quién llamó a la patrulla y qué sucedió exactamente antes de que se ejerza la fuerza policial extrema contra Jacob, en el video que fue difundido por redes sociales se observa a tres agentes apuntando sus armas contra Blake, mientras camina alrededor de su camioneta. Justo cuando abre la puerta para subir, un oficial lo toma de su camiseta y abre fuego. Al interior de la unidad estaban sus tres menores hijos.

El hombre fue trasladado de gravedad a un hospital de Milwaukee. Si bien, no se reveló la identidad de los efectivos, ellos fueron puestos bajo licencia administrativa.

La indignación de la gente nueva se hizo sentir por la violencia policial contra un afroamericano (Foto: Kerem Yucel / AFP)

HABLA EL VECINO DE BLAKE QUE GRABÓ EL VIDEO

Raysean White fue la persona que grabó el video del abuso policial. Él detalló que jamás cruzó palabra con su vecino desde que se mudó en febrero y que sólo lo había visto un par de veces.

Ese domingo vio a Blake bajar de su camioneta y acercarse a uno de sus hijos que estaba jugando en el césped para pedirle que suba al carro, posteriormente ingresa al edificio detrás de una mujer. Después de un momento, todo cambió drásticamente y vio cómo trataban de intervenir al hombre.

“Uno de ellos lo tenía sujeto por la cabeza y lo estaba golpeando en las costillas, el otro también lo tenía sujeto por la cabeza y tiraba de su brazo. Después de que le dieron un puñetazo en la costilla, un agente le disparó con la pistola eléctrica, por lo que Jacob se apoyó en el coche y procedieron a empujarlo hacia la parte trasera, pero él se resistió y fue al otro lado del carro. Cuando estaban al otro lado del coche en el suelo, tuve que levantar mi cámara y empezar a grabar (…). Es perturbador mirar por la ventana donde vivo y ver a este hombre recibir siete disparos de la policía”, contó White a CNN. Desde ese momento comienza el video.

“El agente que le disparó se puso de rodillas, pues estaba tratando de ayudarlo. Se puso los guantes azules, llegaron refuerzos y los otros agentes trataron de auxiliarlo (…). La policía quiere que todos sepan que están aquí para proteger y servir, pero constantemente nos están dando, a los negros en particular, razones para no dejar que protejan y sirvan. No los queremos cerca porque tememos por nuestras vidas. Llegan a un incidente para acabar con una discusión y este hombre negro recibe disparos. No se suponía que fuera así”, añadió.

Los manifestantes piden que los guardias involucrados en el caso de abuso policial sean arrestados (Foto: Kamil Krzaczynski / AFP)

FAMILIA PIDE JUSTICIA

El padre de Jacob Blake lamentó la situación en la que se encuentra su hijo y no entiende por qué ejercieron tanta fuerza. “¿Qué justificó todos esos disparos?, ¿qué justificaba hacer eso frente a mis nietos?, ¿qué estamos haciendo?”.

Por su parte, la prometida de Blake, Laquisha Booker, dijo que los hijos de su pareja quedaron traumatizados porque vieron todo, pues estaban en los asientos traseros del vehículo.

“Le dispararon varias veces sin ninguna razón, no hizo falta todo eso. Ustedes [la policía] ignoraron por completo que mis hijos estaban en el auto. Y sabían que estaban allí porque estuve gritando eso antes de que todos llegaran al lado del conductor para meterlo en el carro. Estuve gritando todo el tiempo ‘déjenme sacar a mis hijos’. Entonces, eso no es importante para ustedes, lo importante es matar a alguien. Ese es el mensaje”, señaló a WTMJ.

Ben Crump, el abogado al que acudió la familia, dijo que el tiroteo ocurrió después de que Blake intentara detener una pelea entre dos mujeres.

El alguacil del condado de Kenosha y los oficiales de policía con equipo antidisturbios forman una línea detrás de un camión en llamas durante las manifestaciones contra el abuso policial a Jacob Blake (Foto: Kamil Krzaczynski / AFP)

OLA DE PROTESTAS

Tras este nuevo caso de abuso policial, gran cantidad de personas salió a protestar a las calles. Aunque en un inicio las manifestaciones eran pacíficas, éstas se tornaron violentas : vehículos incendiados y propiedades privadas y públicas atacadas.

Debido a la violencia que se generó, el gobernador del estado, Tony Evers, pidió una “movilización limitada” de la Guardia Nacional para ayudar a la policía local y “proteger la infraestructura crítica”.

Y es que horas antes, varios protestantes habían intentado entrar por la fuerza al edificio de seguridad pública de Kenosha para exigir el arresto de los agentes involucrados en el acto de abuso policial. Luego de ello, se declaró un toque de queda que no contuvo a los manifestantes.

